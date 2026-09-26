Lamine Yamal revela qué le dijo a Messi después de la final del Mundial

El ídolo de todos los ídolos. En la previa del debut de España en la Nations League contra Inglaterra, Lamine Yamal habló con The Guardian y contó cómo fue su intercambio con Lionel Messi después de la final del Mundial 2026.

El español buscó al argentino después del triunfo 1-0 de la Roja y lo abrazó una vez terminado el partido. "Le di las gracias por todo lo que le dio al fútbol. No hago cosas para quedar bien en una foto, me salió de adentro", expresó.

Ese momento fue el reencuentro de dos futbolistas que estaban vinculados desde mucho antes de que el campeón del mundo con España llegara al primer equipo del Barcelona. Cuando Lamine era un bebé, Messi participó junto a él y su madre en una sesión fotográfica para un calendario solidario. Esa fotografía se viralizó muchos años después, cuando Yamal ya se había convertido en una de las figuras de los culés.

Lamine Yamal, Lionel Messi | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Lamine aprovechó el momento para explicar por qué esa fotografía permaneció lejos de la exposición pública. Según relató, fue él mismo quien le pidió a su padre que no la difundiera debido a las comparaciones que podían surgir con el argentino. "Yo quería ser Lamine, no quería ser Messi. Quería llegar hasta donde pudiera llegar. Le pedí que esperara. Cuando ya sea Lamine, haz lo que quieras", confesó.

Pasaron años hasta que compartieron cancha y fue en nada más y nada menos que en la final del Mundial, el último de Messi. España ganó 1-0 con un gol de Ferran Torres durante el alargue. Lamine recordó cómo vivió los minutos finales. Lejos de pedir que terminara el partido, aseguró que quería seguir jugando y disfrutando de lo que ocurría sobre el campo. "Nunca pensé que podían empatar. Hubo un pequeño empujón, una oportunidad que despejó Pau Cubarsí, y yo lo estaba disfrutando", concluyó.