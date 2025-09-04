Lamine Yamal reveló a quién le daría el Balón de Oro si él no lo gana, y la respuesta sorprendió

Lamine Yamal, gran favorito al Balón de Oro junto a Ousmane Dembélé, fue consultado sobre a quién votaría si no lograra quedarse con el prestigioso trofeo individual. Su respuesta podría sorprender a más de uno.

Lo quiere. Y no lo oculta. Con apenas 18 años, Lamine Yamal se ha metido entre los dos ,o incluso tres, grandes favoritos para el Balón de Oro. Al lado de Ousmane Dembélé o incluso Achraf Hakimi, según algunos, el prodigio español sueña con seguir los pasos de una de sus ídolos y levantar el premio muy pronto. Tanto es así que, si le tocara votar… haría una elección más que inesperada.

Lamine Yamal sorprendió con su elección para el Balón de Oro

Consultado por la televisión española RTVE, Lamine Yamal fue directo al hablar sobre el Balón de Oro. El joven crack del Barcelona reconoció que Ousmane Dembélé es su principal competidor, pero dejó en claro que no le daría su voto al jugador del PSG.

En cambio, Yamal confesó que, si pudiera elegir, se lo daría a dos de sus grandes ídolos: Neymar Jr. y Lionel Messi.

“Neymar y Messi”

Lamine Yamal, en RTVE

No es un voto común, y menos aún porque se trata de dos jugadores que ni siquiera están en la lista de candidatos. El nuevo número 10 del FC Barcelona fue claro: Neymar es su modelo absoluto y, si pudiera, le daría su apoyo sin dudarlo.

“Le daría uno a Ney. Creo que lo merece. El Neymar de la época en la que jugaba en el Barça o en el PSG lo ganaría sin dudas hoy. Me hubiera gustado que lo gane alguna vez, y Messi también, obviamente, porque es el mejor de la historia”, declaró Yamal.

El extremo azulgrana incluso recordó que compartió vacaciones con el brasileño en enero pasado, lo que refuerza el vínculo y la admiración que siente por él. Sin embargo, Yamal no podrá votar en la ceremonia, ya que el Balón de Oro se define por la elección de 100 periodistas (uno por cada nación del Top 100 FIFA).

Ahora, la incógnita pasa por saber si el joven campeón de España logrará rendir tributo a sus ídolos el próximo 22 de septiembre, cuando se entregue el prestigioso galardón en París.

