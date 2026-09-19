Lamine Yamal saca pecho de cara al Balón de Oro

El Balón de Oro tiene un ingrediente especial este año: los principales candidatos acuden a los medios de comunicación para dar públicamente sus razones de por qué deben ganar, algo que no venía sucediendo con tanta frecuencia y masividad.

En diálogo con Universo Valdano, Lamine Yamal sacó pecho y dio sus razones cruzando a Kylian Mbappé: "Yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No a un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al ‘pichichi’ de la temporada. Son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo".

"Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo, y ese es el premio que tiene el PSG. Otra cosa diferente es que en el PSG esté el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo es el que tú, como comentarista, estás viendo el partido y estás disfrutando de él, lo ves, es un jugador muy diferente a todos", agregó.

¿Cómo fue la temporada 2025/26 de Lamine Yamal?

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

En la campaña pasada, Lamine Yamal coronó con el FC Barcelona en LaLiga y la Supercopa de España, mientras que alcanzó la gloria Mundial con la selección de España. En lo individual, jugó 45 partidos, con 24 goles y 18 asistencias.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

TOPSHOT-FBL-FRA-AWARD | THOMAS SAMSON/GettyImages

La ceremonia tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Esta será la tercera sede por fuera de Francia desde la creación del premio en 1956, sumándose a las ediciones entre 2010 y 2015 en Zúrich, Suiza, cuando el galardón se unificó con el premio al jugador del año de la FIFA. La elección de Londres está justificada con el 70° aniversario del primer premio, que tuvo como ganador al inglés Sir Stanley Matthews.

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