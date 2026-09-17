Mbappé mete presión: "El Balón de Oro debe volver al Bernabéu y a los madridistas"

La lucha por el Balón de Oro suele ser muy fuerte, pero de cara a esta edición tiene un condimento espectacular: los futbolistas se están involucrando en la discusión. Varias figuras se metieron en la puja con declaraciones, sacando a relucir todos los logros que consiguieron en la temporada pasada y militando por ganar el premio.

En esta oportunidad, en Diario AS, el encargado de colgarse los laureles fue Kylian Mbappé: “Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable. Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo”, señaló el astro francés.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | NurPhoto/GettyImages

“Yo pienso que es un jugador de gran talento y tengo la sensación de que va a tener una gran carrera. Yo le deseo lo mejor”, señaló sobre Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y contendiente en la pelea por el Balón de Oro.

La postura de Lamine Yamal: "Creo que este año me lo merecería yo"

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

"¿El Balón de Oro? ¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Sinceramente, como mejor del mundo, creo que a lo mejor somos dos, yo y Mbappé, pero creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Todo el mundo que ve los partidos lo sabe", dijo Lamine en diálogo con Universo Valdano.

"Después de ganar el Mundial no estaba contento. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. Sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si no hubiera tenido la lesión. Hice muchas cosas que la gente no vio", agregó el joven maravilla del FC Barcelona.