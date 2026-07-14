Lamine Yamal sale al cruce de las declaraciones de Rajoy y defiende el valor de la integración en el fútbol

La selección de España se medirá este martes con Francia por un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026, pero en la antesala del encuentro el foco también estuvo puesto en una polémica extradeportiva.

En esa línea, Lamine Yamal fue consultado por las declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy, quien había afirmado que la selección francesa tenía "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en referencia al origen familiar de varios futbolistas del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

“FRANCIA TIENE UN EQUIPO DE MUY ALTO NIVEL… PERO SIN FRANCESES”.



Mariano Rajoy, ex presidente español. ⚠️🇫🇷 pic.twitter.com/uzGYFl193Y — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Varios dirigentes franceses cuestionaron sus palabras y el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, fue uno de los más duros al calificarlas de "una estupidez, racismo o una mezcla de ambas".

"El fútbol está para integrar"

Lejos de alimentar la controversia, Yamal optó por un mensaje conciliador y reivindicó el papel del fútbol como ejemplo de integración. Durante la conferencia de prensa realizada en el AT&T Stadium de Dallas, el delantero aseguró que el encuentro frente a Francia es uno de los más especiales que puede disputar un futbolista, por lo que consideró que no era momento para centrar la atención en ese debate.

"El fútbol, si sirve para algo, es para integrar la sociedad. No hay mejor ejemplo que Francia y nosotros", expresó el extremo español, quien es hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana. Además, insistió en que el deporte debe unir a las personas y no convertirse en un espacio para dividirlas.

El respaldo dentro de la selección española

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Las palabras del juvenil se suman a las manifestaciones de otros integrantes del combinado español. Borja Iglesias lamentó que todavía existan debates de este tipo y también destacó que la diversidad representa una riqueza tanto para España como para Francia.

Asimismo, Pau Cubarsí remarcó que todos los futbolistas convocados por la selección francesa son franceses, independientemente de su color de piel o del origen de sus familias. El defensor pidió respeto y recordó que la nacionalidad de los jugadores no debería estar en discusión.

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