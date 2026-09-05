Luego de un mercado de fichajes lleno de altas y bajas, el FC Barcelona terminó de reconfigurar su plantilla de cara a la temporada 2026/27. Como parte del proceso, apareció el momento de designar nuevos capitanes, ya que tanto Marc-André Ter Stegen como Ronald Araujo abandonaron el club para ir al Ajax y el Liverpool respectivamente.

La noticia se conoció en la rueda de prensa de este sábado, previo a que el Barça viaje rumbo a Valencia para visitar Mestalla este domingo: "Llevamos tres años y sabemos cómo es el vestuario. Yo decidí dos, Raphinha y Pedri, y luego, tres los jugadores: Eric, Frenkie y Lamine".

En otro tramo de la charla con la prensa, el entrenador alemán amplió la explicación: "Solo ha habido dos cambios. Ter Stegen y Ronald no están en la plantilla, están Eric y Lamine en su lugar. Cuando veo la influencia de los jugadores, veo a Raphinha y a Pedri... Yo elijo a dos y los jugadores, a tres. Elijo a los que son titulares. Conozco al vestuario. Marc no jugaba, tampoco Ronald... Los compañeros han designado sus opciones. Todo va bien. Pero en algún momento tal vez tengamos que hablar. Necesito a cada jugador. Ha sido una buena elección de capitanes".

FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLE | LLUIS GENE/GettyImages

El FC Barcelona tiene una oportunidad de oro este domingo, ya que podría aprovechar la derrota del Real Madrid frente al Real Betis para sacar ventaja por primera vez en la nueva temporada y quedar como único líder de LaLiga. A la semana siguiente volverá a jugar en Valencia, aunque esta vez contra el Levante.

Además, en los próximos días debutará en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League frente al Feyenoord de los Países Bajos en el Camp Nou, con la ilusión de poner primera en el certamen que más ilusión les genera de cara a la 2026/27.