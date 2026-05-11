Lamine Yamal trolea a Jude Bellingham luego de que el Barcelona conquistara LaLiga

Después de que el Barcelona se coronara como campeón de LaLiga, Lamine Yamal no dejó pasar el ataque que Jude Bellingham le dirigió a principios de temporada, y le mandó un mensaje al jugador del Real Madrid en sus redes sociales.

Un día después de conseguir el bicampeonato del futbol español, y justo cuando estaba a punto de comenzar el desfile del Barça, Yamal se vengó de Bellingham con una publicación en Instagram: "Hablar es fácil", acompañada de emojis de caras llorando.

El mensaje que le mandó Yamal a Bellingham | Instagram @lamineyamal

En octubre del año pasado, Bellingham arremetió contra Yamal después de que el Real Madrid se impusiera al Barcelona en el primer Clásico de la temporada.

Yamal había realizado comentarios polémicos antes del partido en el Bernabéu, asegurando que a los merengues les ayudaba el arbitraje, y tras la victoria del Madrid, Bellingham publicó en Instagram celebrando el triunfo con el mensaje: "Hablar es fácil".

Lamine Yamal, Jude Bellingham | NurPhoto/GettyImages

Desde la acalorada discusión de octubre que provocó la provocación de Bellingham, Yamal, quien hasta entonces había sido muy activo en las redes sociales, había mantenido un perfil relativamente bajo.

El joven de 18 años centró su atención en rendir en el campo y, desde aquella derrota en El Clásico, ayudó al Barcelona a ganar 23 de sus siguientes 25 partidos de liga para alzarse con el título. Aunque una lesión lo dejó fuera de los últimos tres partidos del Barça, desempeñó un papel crucial en la consecución del título.

Sin embargo, una vez que el trofeo de liga estuvo en sus manos, Yamal no pudo contenerse y volvió a sus andanzas en las redes sociales... y no era la primera vez que el adolescente atacaba a Bellingham de esta manera.

Yamal ya había trolleado a Bellingham en el pasado

Esta no es la primera vez que Yamal le manda un mensaje a Bellingham a través de redes sociales. Hace exactamente un año, el Barcelona derrotó al Real Madrid por 4-3, prácticamente asegurando el título de La Liga. Tras aquel partido, Yamal también lanzó una indirecta bastante clara a Bellingham.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En aquella ocasión, el extremo español le dirigió el siguiente recado al inglés: "no olvides darle 'me gusta' a este también" tras marcar un golazo en el Clásico del 11 de mayo de 2025. Bellingham le había dado like a una publicación de Alessandro Bastoni, jugador del Inter de Milán, después de que los Nerazzurri eliminaran a los culés en la Champions League.