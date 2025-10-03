Lamine Yamal vuelve a lesionarse: ¿cuánto tiempo estará de baja con el FC Barcelona?

El pubis parece convertirse en una pesadilla tanto para Lamine Yamal como para el FC Barcelona, al punto que la joven estrella española volverá a ausentarse de partidos oficiales.

En efecto, la entidad azulgrana anunció a través de un comunicad que el extremo de 18 años volvió a confrontar problemas en a citada zona, en medio del compromiso del pasado miércoles ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, por lo que será baja para el choque liguero del domingo versus Sevilla, y de cara a la venidera doble fecha FIFA con España.

"Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", indicaba textualmente el comunicado del Barça.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas. pic.twitter.com/rf5OLCcAgI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2025

Lamine ya había encendido las alarmas tras casi un mes de ausencia debido a molestias en el pubis y la ingle, las cuales incluso se agravaron durante la pasada ventana de selecciones, a comienzos de septiembre; situación que derivó en un desencuentro público entre el entrenador culé, Hansi Flick, y el seleccionador de La Roja, Luis de la Fuente, a quien el alemán responsabilizó de no cuidar adecuadamente al extremo.

De esa forma, la reaparición del vigente Balón de Plata de France Football llegó el pasado domingo ante la Real Sociedad, cuando disputó algo más de 30 minutos y dio la asistencia del gol de la victoria, mientras que contra el PSG sí actuó todo el partido, aunque lució falto de fondo físico en el segundo tiempo, igual que muchos de sus compañeros.

Ya a raíz de este nuevo percance, Yamal no sólo perderá el cotejo de la octava fecha liguera en el Sánchez Pizjuán, versus los hispalenses; también los dos de Eliminatorias Mundialistas con España, que recibirá el 11 de octubre a Georgia y tres días después, el 14, a Bulgaria.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp