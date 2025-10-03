La advertencia del entrenador del FC Barcelona Hansi Flick a Lamine Yamal

Hansi Flick no se casa con nadie, por más que se trate de la estrella emergente de su FC Barcelona, Lamine Yamal. De hecho, el entrenador alemán le habría dado una advertencia en privado al extremo de 18 años, después de la derrota culé en la UEFA Champions League ante el PSG, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga.

Es que al margen de tratarse del primer tropiezo oficial de los azulgranas en esta temporada, el antiguo DT del Bayern Múnich quiere contar con una versión más regular y mejorada físicamente del atacante hispano-marroquí, quien destacó en los 45 minutos iniciales contra los parisinos, pero se quedó sin gasolina en el complemento, siendo intrascendente como la mayoría de sus compañeros.

Según reveló Mundo Deportivo, Flick le dijo a Yamal que "el talento sólo no será suficiente", por lo que el vigente Balón de Plata de France Football está obligado a trabajar duro si quiere dar "uno o dos pasos más en su desarrollo y explotar todo el potencial". La advertencia del preparador teutón se suma a los comentarios en rueda de prensa de comienzos de semana, cuando aseguró que “exaltar tanto a un jugador no es bueno. (Lamine) Tiene talento y puede llegar muy alto; puede alcanzar niveles más altos, pero tiene que trabajar".

Por otro lado, Flick y el Barcelona esperan que Yama se recupere a un 100% de las molestias que arrastra en el pubis y la ingle, las cuales le hicieron perderse varios compromisos de LaLiga y lo dejaron al margen de la primera jornada de Champions. Su reaparición llegó el pasado domingo frente a la Real Sociedad, cuando disputó algo más de 30 minutos, mientras que versus el PSG sí actuó todo el partido.

Pese a las citadas lesiones, el "10" de los blaugranas registra dos goles y cuatro asistencias en esta campaña liguera; números que confirman su peso en el equipo tras haber sido pieza clave en la consecución del triplete doméstico (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) en la 2024/2025. Claro está, el entrenador del Barça no quiere que las cifras y los reconocimientos nublen el proceso formativo de una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Ahora, el desequilibrante extremo derecho (es zurdo pero juega a perfil cambiado) tendrá una nueva oportunidad este domingo frente al Sevilla, en un duelo liguero que servirá de antesala a su próxima participación con la selección española para la doble fecha de Eliminatorias Mundialistas; circunstancia que podría provocar otro cruce de declaraciones nada amistoso entre Flick y Luis de la Fuente.

