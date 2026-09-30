Laporta revela el motivo por el que el Barcelona no fichó a Lautaro Martínez

Lautaro Martínez podría haber sido jugador del Barcelona. El argentino era uno de los fichajes soñados de los culés en el último mercado y Joan Laporta confirmó que llegó a comunicarse personalmente con Giuseppe Marotta, presidente y director ejecutivo del Inter de Milán, para intentar avanzar con su llegada a Cataluña.

El presidente del Barça habló sobre esa operación durante su estadía en Copenhague por la 33° Asamblea de la European Football Clubs. El deseo por el arribo del argentino apareció a raiz de las dificultades para incorporar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

El interés de los blaugranas por el capitán del Inter fue reconocido anteriormente por Deco, director deportivo de la institución. Laporta ahora ofreció detalles de las conversaciones y elogió al campeón del mundo con Argentina. "Lautaro es un jugador increíble. Lo queríamos a toda costa para el Barcelona", expresó el dirigente.

Lautaro Martinez, Inter de Milan | Ivan Romano/GettyImages

Ese interes lo llevó a tomar el teléfono y comunicarse personalmente con su par de los Nerazzurri. La respuesta que recibió terminó al instante con las aspiraciones del Barça. "Un día llamé a Beppe Marotta. Él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico", relató.

Marotta no dio margen siquiera para negociar. Según explicó el presidente culé, el Inter consideraba al atacante un futbolista que no estaba disponible para una transferencia. "Ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me dijo que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiera si se marchaba o no", contó Laporta.

La negativa hizo que el club español abandonara la operación. El dirigente blaugrana aseguró que su relación con el italiano también influyó en la decisión de no insistir por otras vías. "Puse fin a todas las conversaciones. No había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua. No fuimos más allá por respeto a él y al Inter", explicó.

Lautaro tiene contrato con el Nerazzurri hasta 2029 y transita su novena temporada con el club italiano. Acumula 379 partidos oficiales, 179 goles, 57 asistencias y nueve títulos con la institución.

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