Laporta rompe el silencio sobre Julián Álvarez y lanza una dura acusación al Atlético de

Joan Laporta volvió a referirse al frustrado intento del FC Barcelona por fichar a Julián Álvarez durante el último mercado de pases. El presidente azulgrana consideró que el Atlético de Madrid mantuvo una postura difícil de justificar y apuntó directamente contra la actitud de la entidad madrileña durante las negociaciones.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

“Actuaron ofendidos; no tenían forma de justificar su actitud”, sostuvo Laporta al recordar las conversaciones que mantuvo con el mandatario del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín. Según explicó, ambos clubes llegaron a comunicarse por el delantero, aunque las conversaciones no avanzaron.

‼️ Joan Laporta: "Atlético Madrid showed their true colors. They acted as though they were the offended party because they had no way of justifying their attitude. We did what is normally done: there was communication between the clubs, and then I personally spoke with Gil Marín.… pic.twitter.com/kOu8p0UTlj — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 19, 2026

El Barcelona recibió una negativa

La operación había cobrado fuerza durante el verano, con reportes que situaban una oferta cercana a los 100 millones de euros por el argentino. Sin embargo, el Atlético se mostró firme en su intención de no negociar su salida con el conjunto catalán.

Laporta relató que Gil Marín le había transmitido que Álvarez no podía marcharse porque el equipo de Diego Simeone no contaba con una alternativa para reemplazarlo. El dirigente azulgrana aseguró que incluso le planteó que volviera a contactarlo si encontraba un sustituto.

La situación, sin embargo, terminó por tensarse. “No sé por qué, tengo mis sospechas, pero no las diré públicamente porque no tengo pruebas”, afirmó Laporta, quien también señaló que durante el mercado se habló de una posible venta del delantero a distintos clubes, aunque no al Barcelona.

Raphinha cambió los planes

La imposibilidad de incorporar a Álvarez obligó al blaugrana a modificar sus planes; Raphinha, que habitualmente se desempeñaba por la banda izquierda, comenzó a ser utilizado como delantero por Hansi Flick.

La apuesta terminó dando resultados inmediatos y el brasileño acumuló 14 goles y tres asistencias en sus primeros ocho partidos de la temporada 2026/27, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

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Además, su nueva posición le permitió a Flick resolver parte del problema de la distribución de minutos en ataque, con Lamine Yamal consolidado por la derecha y jugadores como Anthony Gordon, Dani Olmo y Fermín López compitiendo por los demás puestos.

Laporta, por ahora, dio por cerrado el episodio y destacó el trabajo realizado por Deco para conformar una plantel que, pese a no contar con Álvarez, comenzó la temporada con una alternativa ofensiva que superó las expectativas.