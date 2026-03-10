Laporta rompe su silencio y dispara contra el Real Madrid

A menos de una semana de las elecciones presidenciales del FC Barcelona, Joan Laporta volvió a poner el foco en el llamado caso Negreira y salió a defender la gestión del club durante su etapa. En una entrevista en el programa El Partidazo de la Cadena COPE, el dirigente sostuvo que los pagos por informes arbitrales no constituyen corrupción deportiva y sugirió que otros clubes, incluido el eterno rival, también recurrieron a prácticas similares.

Las declaraciones se dieron en un momento clave del proceso electoral azulgrana, en el que Laporta se enfrenta a Víctor Font por la presidencia. Para el actual mandatario, el debate público sobre el caso forma parte de una “campaña de desprestigio institucional” que, según él, se impulsa desde Madrid.

Los pagos investigados

El escándalo salió a la luz cuando se reveló que el Barcelona abonó alrededor de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 a empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Según la investigación, esos pagos correspondían a informes técnicos y análisis arbitrales.

Laporta defendió esa práctica y explicó que, cuando asumió su primer mandato en 2003, el servicio ya estaba contratado. “Se pagaba a una empresa que realizaba informes, vídeos y análisis del comportamiento de los árbitros”, argumentó.

El dirigente también subrayó que el trabajo estaba gestionado principalmente por el hijo de Negreira, quien, según su versión, prestaba servicios similares a otros clubes del fútbol español.

“Estoy seguro de que el Madrid también lo hizo”

Durante el intercambio con el periodista Juanma Castaño, Laporta fue más allá y deslizó que esta clase de asesoramiento era común en el fútbol. Incluso insinuó que el Real Madrid pudo haber realizado prácticas similares.

“Estoy convencido de que otros clubes también tenían informes arbitrales. Igual algunos no necesitaban contratarlos”, afirmó con ironía.

El presidente azulgrana también comparó la situación con la histórica relación entre el estamento arbitral y el club madrileño. En ese sentido, recordó que durante décadas el CTA estuvo presidido por exjugadores, exdirectivos o socios del Real Madrid, algo que, a su entender, no generó la misma polémica pública.

Para el dirigente, la contratación de informes arbitrales no puede considerarse una irregularidad deportiva. “Era asesoramiento, scouting arbitral. Nada más”, remarcó.

Además, sostuvo que nunca tuvo trato directo con Negreira y que el club simplemente abonaba a una empresa por un servicio profesional.

Laporta también aprovechó la entrevista para referirse al estado actual del arbitraje en España y a algunas decisiones recientes que, según él, perjudicaron al Barcelona. “A nosotros no nos ayudan nunca”, afirmó, dejando en claro que la polémica arbitral sigue siendo uno de los temas más sensibles del fútbol español.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el caso Negreira continúa marcando el debate político dentro del club catalán y promete seguir generando repercusiones en todo el fútbol europeo.

