Laporta vuelve a la carga contra Florentino Pérez: "El Real Madrid está perdiendo toda su credibilidad y prestigio"

Joan Laporta ha cargado contra el Real Madrid y su presidente en unas declaraciones en las que cuestiona las actitudes y la forma de hacer del conjunto merengue ante algunos asuntos relativos al Barcelona y al fútbol español. El presidente culé no ha dudado en criticar la estrategia que está siguiendo el Real Madrid en todo el tema relativo al caso Negreira y a la guerra institucional que existe ahora mismo entre ambos bandos. Laporta asegura que la única intención de Florentino Pérez es perjudicar la imagen de su eterno rival.

El Real Madrid atraviesa en estos momentos una crisis deportiva casi nunca vista en la entidad merengue, pues el equipo entrenado por José Mourinho cuenta con algunas de las piezas más importantes que existen en el mundo del fútbol, y aún así encadenan dos temporadas consecutivas sin tocar metal.

Laporta considera que el éxito deportivo de su equipo unido al mal hacer reciente del Real Madrid, son el verdadero motivo por el que la directiva blanca carga continuamente contra las altas esferas del conjunto culé y los escándalos que les han salpicado en los años recientes.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Les dejamos con las declaraciones del presidente culé:

“El Real Madrid va contra todos y todo. Es tan claro que el Real Madrid está perdiendo toda su credibilidad y prestigio".

“El Real Madrid se opone a todo al principio... y finalmente unirse a la mayoría. En cuanto al caso Negreira, el Real Madrid nos culpó incluso antes de que hubiéramos sido juzgados. Cuando el veredicto salga a la luz y el caso sea desestimado, tendrán que retractarse de sus declaraciones".

“En Barcelona estamos en un momento dulce, disfrutando del club y de un momento muy hermoso de nuestra historia, recibiendo elogios de todos lados... en Madrid están tratando de minimizarnos, desacreditarnos".