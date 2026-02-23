Larcamón domina la rivalidad ante Milito tras el más reciente triunfo de Cruz Azul

La rivalidad entre Nicolás Larcamón y Gabriel Milito ha ido tomando forma con el paso de los años, atravesando fronteras y campeonatos distintos. Lo que comenzó como duelos aislados en Sudamérica hoy se ha convertido en un historial con tendencia clara, favorable al estratega argentino que actualmente dirige a Cruz Azul.

Los números respaldan el dominio de Larcamón. En el balance general, el técnico celeste ha superado a Milito en cuatro ocasiones, dos de ellas ya en territorio mexicano. Esa ventaja estadística ha marcado la narrativa reciente de un enfrentamiento que combina estilos intensos y propuestas tácticas bien definidas.

La rivalidad Nicolás Larcamón y Gabriel Milito tiene mucho más historia de la que parece. Una historia que, hoy por hoy domina a placer el estratega celeste.



A lo largo de su historial, ambos entrenadores se han medido en tres escenarios distintos: Chile, Brasil y la Liga MX. Esta diversidad geográfica añade un matiz interesante a la rivalidad, pues cada etapa ha tenido contextos competitivos y plantillas diferentes que influyen en la lectura de los resultados.

El registro completo contempla, además de las cuatro victorias para Larcamón, dos empates y dos triunfos para Milito. Es decir, en ocho enfrentamientos totales, el saldo favorece al hoy técnico de Cruz Azul, aunque el estratega de Chivas también ha sabido imponerse en momentos específicos.

En Chile se gestaron los primeros capítulos de esta historia. Aquellos duelos sentaron las bases de un pulso táctico que se trasladaría posteriormente a Brasil y, finalmente, al futbol mexicano, donde la rivalidad adquirió mayor visibilidad mediática por el peso de las instituciones involucradas.

El enfrentamiento más reciente tuvo lugar este sábado, cuando Cruz Azul derrotó a Chivas por 2-1. Ese resultado no solo representó tres puntos importantes para la Máquina, sino que también reforzó la tendencia favorable a Larcamón en su duelo particular ante Milito.

Más allá de los marcadores, el contraste entre ambos proyectos ha sido evidente. Mientras Larcamón ha logrado consolidar una identidad competitiva en sus equipos, Milito ha enfrentado mayores desafíos para encontrar regularidad, especialmente en los compromisos directos ante su compatriota.

En la Liga MX, el dominio celeste ha sido particularmente significativo. Las dos victorias conseguidas por Larcamón en México subrayan la dificultad que ha tenido Milito para descifrar el planteamiento del estratega de Cruz Azul en un entorno de alta exigencia y presión mediática.

Con el historial actual, la rivalidad sigue abierta, pero inclinada hacia Larcamón. Cada nuevo cruce añade un capítulo a una historia que ya suma experiencias en tres países distintos y que, por ahora, coloca al técnico de la Máquina con ventaja clara en el duelo personal.