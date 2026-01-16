Larcamón explica las salidas de Bogusz y Rivero: decisiones duras para un Cruz Azul en reconstrucción

Nicolás Larcamón rompió el silencio sobre dos de las salidas más sensibles en el actual proceso de Cruz Azul. El técnico explicó con franqueza las razones deportivas y reglamentarias que derivaron en las despedidas de Mateusz Bogusz y Nacho Rivero, enmarcándolas dentro de una reconfiguración profunda del plantel celeste.

En el caso del mediocampista polaco, Larcamón reconoció que la pérdida de protagonismo estuvo directamente relacionada con la regla de menores y la irrupción de Luka Romero. “Ahí fue un poco víctima de una circunstancia reglamentaria de los minutos, que los ocupe en Luka en esa posición”, explicó el estratega, contextualizando la competencia interna.

El entrenador fue más allá y aceptó que, aun considerando ese escenario, Bogusz pudo haber mostrado mayor resistencia deportiva. “Se lo dije que creo que habría hecho algo más por sostenerse en esos minutos no ideales, podría haber mostrado una mayor consistencia, se entregó más rápido de lo que hubiera esperado de él”, afirmó Larcamón.

La salida del polaco, entonces, no solo respondió a un tema normativo, sino también a una evaluación de carácter competitivo. Para el cuerpo técnico, la exigencia del proyecto requiere futbolistas dispuestos a competir incluso en contextos adversos, entendiendo que la consolidación pasa por aprovechar cada oportunidad disponible.

Distinto fue el análisis sobre Ignacio Rivero, una figura emblemática del reciente ciclo exitoso del club. Larcamón fue contundente al explicar que su adiós obedeció a una decisión estructural. “Lo de Nacho fue una decisión muy jodida, porque sabemos que es un jugador emblema, un jugador polivalente”, reconoció con evidente respeto.

Cruz Azul v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico subrayó que la determinación no fue sencilla precisamente por el peso simbólico y futbolístico de Rivero. Sin embargo, también dejó claro que el nuevo rumbo del club exige perfiles distintos. La intención, explicó, es elevar el nivel competitivo general y adaptar el plantel a otras necesidades tácticas.

“A la hora de entrar tienes un principal cometido de que debes de lograr una evolución en competitividad. Todas las decisiones impactan”, señaló Larcamón, justificando que el proyecto actual demanda tomar resoluciones complejas, incluso cuando se trata de referentes históricos que marcaron una etapa gloriosa.

Finalmente, el entrenador concluyó que Cruz Azul atraviesa una fase de redefinición profunda. Consciente del costo emocional de estas salidas, sostuvo que el club está “acá para tomar esas decisiones importantes”, convencido de que solo así se podrá construir un equipo más equilibrado, competitivo y preparado para los retos que vienen.