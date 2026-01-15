Larcamón se muestra conforme luego del primer triunfo de Cruz Azul

Nicolás Larcamón compareció tras el triunfo de Cruz Azul sobre Puebla con un discurso sereno y contundente. El técnico argentino valoró el resultado en un contexto de ajustes profundos, insistiendo en que el equipo atraviesa una etapa de transición, pero con señales claras de solidez futbolística y mentalidad competitiva.

El entrenador celeste se dijo satisfecho con la actuación ofensiva del equipo, aun reconociendo dificultades ya conocidas. “Nosotros verdaderamente hoy nos quedamos muy conformes con la producción ofensiva, a pesar de las dificultades que ya son de público conocimiento”, afirmó, destacando que el grupo respondió desde la actitud y la intención durante el partido.

Palabras de nuestro Director Técnico, Nicolás Larcamón, al término del encuentro ante Atlas. 🎙️ pic.twitter.com/9wM3SC9CHm — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 15, 2026

Larcamón también puso énfasis en los cambios internos que vive el vestidor tras la renovación del plantel. “Nosotros estamos claramente en una transición de lo que fue el liderazgo del vestuario hasta el torneo anterior y lo que apareció ahora, afloraron como los nuevos líderes del vestuario”, explicó, subrayando la madurez emergente.

En ese mismo sentido, el técnico fue claro respecto al entorno que rodea al club. “Somos un equipo fuerte, Cruz Azul tiene la particularidad de que hay un ruido externo constante, que es natural, pero más allá de por dónde venga, el grupo está sólido”, declaró, remarcando la cohesión interna del plantel.

Larcamón profundizó su postura de indiferencia frente a las críticas y versiones externas. “Después, el resto, que hablen, que digan, que publiquen, que hagan lo que quieran; estamos muy fuertes adentro”, sentenció, dejando claro que el enfoque del cuerpo técnico está puesto exclusivamente en el trabajo diario y los objetivos deportivos.

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre el mercado de fichajes y el nombre de Miguel Borja, el estratega fue prudente, aunque no ocultó su deseo. “Yo como entrenador estoy ahí a la expectativa de que se resuelva; sé que depende de una cuestión medio administrativa con el tema de los no formados en México”, explicó ante los medios.

Larcamón añadió que, desde lo deportivo, Borja es un jugador que encaja en su idea. “Claramente es un jugador que ojalá se resuelva prontamente para tenerlo cuanto antes”, señaló, dejando entrever que el interés es real, aunque condicionado por factores reglamentarios y administrativos ajenos al campo.

Con el triunfo ante Puebla consumado, Cruz Azul busca continuidad en resultados y funcionamiento. El mensaje de Larcamón fue claro: el equipo está enfocado, los liderazgos se están redefiniendo y, pese al ruido externo, el proyecto apunta a trascender desde la fortaleza interna y el trabajo sostenido.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX