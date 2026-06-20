El concepto de las tarifas de transferencia de entrenadores es un fenómeno moderno. Hoy en día, cualquier club que desee fichar a un entrenador con contrato tendrá que pagar una suma exorbitante.



El fútbol siempre será un deporte que se gana y se pierde con los jugadores, pero los entrenadores y su tendencia a crear cultos a la personalidad hacen que quienes están en la banda se conviertan en estrellas por derecho propio.



Los directivos están demasiado dispuestos a apostar por "proyectos" y "procesos" solo para deshacerse del idealista a la primera señal de conflicto. La paciencia es cada vez menor en la actualidad, lo que hace que las exorbitantes tarifas que se pagan a los clubes para contratar a su próximo idealista o pragmático resulten aún más ridículas.



El Chelsea inició esta tendencia con André Villas-Boas en 2011, y los clubes han seguido desembolsando sumas desorbitadas con la esperanza de alcanzar la utopía de entrenador.



Las 10 contrataciones de entrenadores más caras de todos los tiempos - rankeadas

10. Ruben Amorim al Sporting CP (11.6 millones de dólares)

Sporting Clube de Braga v Sporting Clube de Portugal - Liga Portugal Betclic | NurPhoto/GettyImages

El Sporting apostó fuerte por Ruben Amorim al nombrarlo entrenador en 2020, convirtiéndolo en el tercer técnico más caro de la historia hasta ese momento.



El gigante lisboeta pagó 11.6 millones de dólares al Braga, su rival nacional, por los servicios del joven técnico tras apenas unos meses en la Primeira Liga.



Sin embargo, la apuesta del Sporting dio sus frutos, ya que Amorim los guió a un periodo de gran éxito durante sus cuatro años al frente del equipo. Amorim conquistó tres títulos nacionales en su primera temporada completa y coronó su etapa con un segundo título de liga en 2024.



Su fichaje por uno de los grandes de Europa se hizo inevitable, y el Sporting logró recuperar con creces los millones que había invertido en él.

9. Brendan Rodgers al Leicester City (11.9 millones de dólares)

Crystal Palace v Leicester City - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Si bien Brendan Rodgers contribuyó finalmente al descenso del Leicester City en 2023, es difícil describir su etapa en el King Power Stadium como otra cosa que un éxito.



Los Foxes habían ganado la Premier League tres años antes de su llegada, pero su trayectoria en la máxima categoría había sido irregular. Craig Shakespeare aportó cierta estabilidad tras el declive de la magia de Claudio Ranieri, pero Claude Puel resultó ser una decepción.



Por ello, recurrieron a Rodgers en 2019 después de que el norirlandés tuviera una etapa brillante en Escocia con el Celtic. Bajo la dirección del ex entrenador del Liverpool, el Leicester compitió ferozmente en la parte alta de la tabla y ganó la FA Cup en 2021, el segundo mejor día en la vida de muchos aficionados al fútbol.

8. Ruben Amorim al Manchester United (12.4 millones de dólares)

Ruben Amorim First Interview at Manchester United | Ash Donelon/GettyImages

Aquí está de nuevo.



Amorim era buscado por el Liverpool tras confirmarse la salida de Jürgen Klopp en 2024, pero el portugués optó por permanecer en Lisboa al inicio de la temporada 2024/25. El Manchester United, tras separarse de Erik ten Hag, contactó entonces con el entrenador del Sporting y se vio obligado a pagar casi 13,5 millones de dólares para sacarlo de la capital portuguesa.



Amorim se encontró en una situación difícil en el United, donde muchos entrenadores talentosos han fracasado. El polémico técnico portugués condujo al club a la caída libre.



Durante una caótica etapa de 14 meses, Amorim vio al club tocar fondo, algo que no dudó en señalar públicamente. Jóvenes promesas de la cantera fueron exiliadas, se perdieron eliminatorias de copa contra el Grimsby Town y su apego a la formación 3-4-2-1 se convirtió en una auténtica telenovela. Tras un sonado enfrentamiento con el equipo de captación de talentos del club, Amorim fue despedido, y con él, otros 22,4 millones de dólares.

7. Arne Slot al Liverpool (12.7 millones de dólares)

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Jürgen Klopp dejó una base sólida al siguiente entrenador, y el holandés Arne Slot aprovechó al máximo su excelente trabajo.



Puede que Slot no fuera la primera opción del Liverpool, pero aun así pagaron 12.7 millones de dólares para rescindir su contrato con el Feyenoord. En su primer año, Slot les dio el título de la Premier League.



El técnico holandés finalmente triunfó con la plantilla de Klopp, pero merece un gran reconocimiento por los ajustes sutiles pero necesarios que transformaron a los Reds de aspirantes al título a campeones. Ese reconocimiento se vio empañado por una defensa del título desastrosa que terminó con un quinto puesto y el despido de Slot.

6. Enzo Maresca al Chelsea (13.5 millones de dólares)

Winner's Portraits - 2025 FIFA Club World Cup | Carmen Mandato - FIFA/GettyImages

Bastó con ganar el campeonato con la mejor plantilla de la división para que el Chelsea, que ocupa un lugar destacado en esta lista durante el resto de la temporada, gastara 13.5 millones de dólares en fichar a Enzo Maresca para Stamford Bridge.



Sin duda, cautivado por la trayectoria del italiano con Pep Guardiola, el Chelsea prescindió de Mauricio Pochettino, quien dirigió un excelente final de temporada 2023/24, para contratar a Maresca.



Cumplió con las expectativas en su primera temporada, pero finalmente tuvo desavenencias con la directiva del club, lo que forzó su salida precipitada en enero de 2026.

5. Thomas Frank al Tottenham (13.5 millones de dólares)

Luton Town v Tottenham Hotspur - Pre-Season Friendly | Alex Pantling/GettyImages

El Tottenham tomó la increíblemente audaz decisión de despedir a Ange Postecoglou tras su victoria en la Europa League en Bilbao. Finalmente, el club no pudo evitar el decimoséptimo puesto en la Premier League.



La decisión dividió a una afición que por un breve tiempo estuvo unida, pero los seguidores pronto llegaron a una opinión unánime sobre su sucesor, Thomas Frank. Y la misma no era prometedora.



El danés, que había sido una figura tan imponente al frente del Brentford, era una sombra de lo que fue al cabo de sus siete meses en el norte de Londres. Tácticas pasivas, una relación deteriorada con el vestuario y el pecado capital —beber accidentalmente de una taza de café del Arsenal— pusieron un costoso final a su etapa en el club.

4. Vincent Kompany al Bayern Múnich (13.8 millones de dólares)

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | EyesWideOpen/GettyImages

Vincent Kompany se convirtió en el último idealista que no logró adaptarse a la calidad de su plantilla tras el ascenso a la Premier League en la temporada 2023-24. Su equipo, el Burnley, brilló en la segunda división, pero apenas pudo competir en la máxima categoría a su regreso, y descendió de nuevo sin pena ni gloria.







Sin embargo, el Bayern Múnich necesitaba un entrenador tras agotar varias opciones después de la marcha de Thomas Tuchel. Sorprendentemente, optaron por Kompany.







El Bayern miró más allá de los resultados y quedó cautivado por los métodos del belga. Valoraron los principios de Kompany y reconocieron su potencial de crecimiento. Resultó ser una decisión acertada. El belga restableció rápidamente el dominio del Bayern en la liga nacional, inspirando un fútbol atractivo que también ha permitido a los bávaros competir con los mejores en la Champions League.

3. André Villas-Boas al Chelsea (18 millones de dólares)

Andre Villas-Boas is Appointed New Chelsea Manager | Darren Walsh/GettyImages

En 2011, el Chelsea quedó tan convencido del potencial de André Villas-Boas que pagó una suma sin precedentes para nombrarlo sucesor de Carlo Ancelotti.







Por supuesto, también influyó el factor José Mourinho. Villas-Boas, quien anteriormente había sido asistente del "Special One", poseía un carisma similar y había cosechado el mismo éxito que Mourinho en el Porto antes de asumir el cargo en el Chelsea. Estaban dispuestos a pagar lo que fuera por revivir la experiencia Mourinho.







Sin embargo, el nombramiento de AVB resultó ser un auténtico desastre. Se enemistó con los jugadores veteranos e implementó un sistema que simplemente no satisfacía las necesidades de la plantilla a su disposición. Como resultado, duró menos de una temporada, ya que el Chelsea terminó sexto en la Premier League.







Con el mismo grupo de jugadores, Roberto Di Matteo guió a los Blues a un triunfo impensable en la UEFA Champions League.

2. Graham Potter al Chelsea (29 millones de dólares)

Leicester City v Chelsea FC - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

2022 fue quizás el año más turbulento en la historia moderna del Chelsea, en gran parte como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.







Roman Abramovich se vio obligado a vender el club y entonces entraron en escena los comerciantes de jugadores de BlueCo. Inmediatamente chocaron con Thomas Tuchel, ansiando un nuevo proyecto. El Chelsea estaba tan desesperado que envió al Brighton hasta 29 millones de dólares para contratar a Graham Potter.







El trabajo de Potter en la costa sur causó furor entre los aficionados, con sus complejos principios tácticos que aseguraban que las métricas subyacentes siempre apuntaran a la "sostenibilidad a largo plazo". El Brighton no tuvo un gran desempeño bajo su dirección, pero él sentó las bases para su eventual debut en Europa.







Sin embargo, no pudo adaptarse al ambiente más competitivo del oeste de Londres. El Chelsea era un club sinónimo de egos convencidos de su propia competencia, pero Potter proyectó la imagen de un derrotista sumiso durante toda su etapa en el club. Nunca encajó bien, y el inglés solo duró 31 partidos al mando.







Eso equivale a aproximadamente 950.000 dólares por partido.

1. Julian Nagelsmann al Bayern Múnich (29.3 millones de dólares)

FC Bayern München Training Session And Press Conference | Alexander Hassenstein/GettyImages

Para hacerse con los servicios de uno de los entrenadores más venerados de su generación, el Bayern Múnich ofreció al RB Leipzig una indemnización astronómica para que Julian Nagelsmann abandonara el club.







Nagelsmann, otro ídolo del fútbol moderno, cosechó grandes elogios por su trabajo en el Hoffenheim antes de unirse al Leipzig, equipo al que llevó a las semifinales de la UEFA Champions League en 2020. Su estilo vertical y dinámico sigue siendo un espectáculo para la vista, y actualmente es el seleccionador nacional de Alemania.







Sin embargo, su etapa en el Bayern, que pagó una fortuna por su fichaje, fue quizás la más decepcionante de su carrera como entrenador. Ganaron un título de liga bajo su dirección, pero finalmente fracasaron en la Champions.







Aun así, queda la sensación de "lo que pudo haber sido..." con Nagelsmann y el Bayern, dado que estuvo en el cargo menos de dos años.