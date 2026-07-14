Solamente quedan cuatro selecciones en el Mundial 2026 de un total de 48. 44 han sido eliminadas, pero no todas las eliminaciones son iguales. Para algunas, incluyendo cuatro debutantes, se trataba de disfrutar la experiencia.

Otras, en cambio, se han marchado de la justa realizada en Estados Unidos, Canadá y México con un auténtico sentimiento de arrepentimiento. Ha habido fracasos indiscutibles, tanto a nivel individual como colectivo.

A continuación te presentamos las 10 mayores decepciones del Mundial 2026, tanto jugadores como equipos.

10. Escocia

Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Siempre fue difícil para Escocia clasificarse en un grupo que también incluía a Brasil y Marruecos, pero la selección escocesa tuvo la oportunidad contra Haití de maximizar sus posibilidades de clasificarse como uno de los ocho mejores terceros.



Si bien Escocia consiguió su primera victoria en un Mundial desde 1990 al derrotar a los haitianos, un ajustado 1-0 les dejó con mucho trabajo por delante contra los favoritos del Grupo C.



El equipo de Steve Clarke ofreció poco en cuanto a creatividad y calidad en una ajustada derrota ante Marruecos y una derrota por 3-0 ante Brasil. Tres puntos y una diferencia de goles de -3 no fueron suficientes, y Clarke fue destituido.



Es uno de los entrenadores más exitosos de Escocia, pero su partida dejó un sabor amargo. La afición escocesa merecía mucho más.

9. Son Heung-min

South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Corea del Sur generó demasiadas expectativas en su victoria de la primera jornada contra la República Checa, mostrando una confianza en la posesión que la convirtió en la favorita de los aficionados neutrales.



Son Heung-min ha sido el alma de su selección nacional durante casi una década. Ningún surcoreano ha acumulado más internacionalidades que Son, quien llegó al Mundial a solo dos goles del récord de Chu Bum-kun, con 58 tantos.



Superar a Bum-kun seguramente estuvo en la mente de Son este verano, incluso después de una racha sin goles en la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, parece que su poderío se ha desvanecido. El gran desafiante de los goles esperados (xG) ya no está presente. En este partido, no logró marcar con un xG de 1.05 (el más alto sin marcar en el Mundial), según Opta. Solo uno de sus siete disparos fue a puerta, y su xG por disparo (0.15) ocupa el tercer lugar en el torneo. Corea del Sur no logró anotar en sus derrotas contra México y Sudáfrica, quedando así eliminada en la fase de grupos. El entrenador Hong Myung-bo fue duramente criticado y convertido en chivo expiatorio, pero tal vez las cosas hubieran salido bien si su delantero estrella no hubiera perdido su puntería este verano.

8. Christian Pulisic

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Christian Pulisic ha sido objeto de un intenso escrutinio tras la eliminación de la selección estadounidense en octavos de final a manos de una tenaz Bélgica.



Pulisic, considerado durante mucho tiempo el talismán del país, se vio sometido a expectativas injustas por parte de un público que, erróneamente, lo percibía como una de las estrellas más brillantes del fútbol europeo.



Pulisic ha tenido algunos buenos momentos y rachas de buen juego en las principales ligas europeas, construyendo un currículum bastante impresionante, pero pocos aficionados del AC Milan habrían imaginado que el número 10 de la selección estadounidense estuviera preparado para brillar en el escenario más importante del fútbol. No logró marcar ni un solo gol en la Serie A durante la segunda mitad de la temporada pasada, debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida en otoño.



Y los problemas físicos marcaron la participación de Pulisic en el Mundial. El jugador de 27 años sufrió una lesión en la pantorrilla dos días antes del partido inaugural contra Paraguay y tuvo que abandonar el campo prematuramente. Pulisic regresó como suplente en la tercera jornada y fue titular en los dos partidos de eliminación directa de la selección estadounidense, pero no logró anotar ni un solo gol.



Su retirada fue previsible tras sufrir otra lesión, esta vez una microfractura en la pierna, después de haber tenido una participación mínima en la exitosa campaña de la selección hasta el fiasco de Folarin Balogun.



Desde luego, no es el "LeBron James del fútbol".

7. El "last dance" de Neymar, Modric y Neuer

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Kaz Photography/GettyImages

Si bien Lionel Messi, quien a los 39 años está jugando su último Mundial, está haciendo historia con Argentina y está en busca de su primera Bota de Oro en un Mundial, hay otras leyendas de las Copas del Mundo que se despidieron de una manera triste de esta competencia.



Luka Modrić estuvo excelente por momentos, hay que reconocerlo, pero no mostró su habitual impecabilidad en una Croacia que cayó eliminada de forma dramática a manos de la Portugal de Ronaldo. Hablando de él, el jugador de 41 años anotó tres goles, incluyendo su primer gol en la fase eliminatoria de un Mundial, pero solo los fanáticos de la leyenda tendrán interés en verlo jugar en casa en 2030.



Luego está Manuel Neuer, quien no pudo evitar la humillante derrota de Alemania en la tanda de penaltis contra Paraguay, y Neymar Júnior, una inclusión polémica en la convocatoria de Brasil. Neymar llegó al Mundial lesionado y solo disputó un par de partidos saliendo desde el banquillo.



Las lesiones han hecho mella, y el creador, dotado de un talento excepcional, se ha convertido en una versión bastante lamentable.

6. Ecuador

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Ecuador llegó al Mundial de 2026 con el objetivo de, finalmente, trascender en el torneo. La Tricolor clasificó al torneo como segundo lugar en las eliminatorias de Conmebol y, por si fuera poco, en su plantel contaba con tres futbolistas de clase mundial: Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) y William Pacho (PSG). Sin embargo, los dirigidos por Sebastián Beccacece recibieron un duro golpe de realidad en el primer duelo del Grupo E y cayeron ante Costa de Marfil tras un gol de Amad Diallo al minuto 90. El conjunto ecuatoriano no logró mejorar para su segundo compromiso y empató sin goles ante Curazao, uno de los equipos más modestos de toda la copa. Finalmente, la Tri recuperó la memoria y derrotó a Alemania, que ya había asegurado el primer lugar de su sector, en un partido heroico para conseguir su clasificación a los 16avos de final. Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros lugares y visitó a México en el Estadio Azteca. "La mejor defensa del mundo", como los medios ecuatorianos bautizaron a su equipo nacional, se vio extraviada y sorprendida ante la presión e intensidad de los aztecas y cayeron por marcador de 2-0.

5. Portugal

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

"Triste, frustrado y decepcionado", escribió Bruno Fernandes en redes sociales tras la eliminación de Portugal en octavos de final ante su vecina España.



Fernandes llegó al torneo tras una temporada histórica en la Premier League con el Manchester United, superando el récord de asistencias de Thierry Henry de la temporada 2002-03, que Kevin De Bruyne igualó en la temporada 2019-20.



Formaba parte de una selección portuguesa de gran talento, con estrellas en todas las posiciones, y aunque el equipo no figuraba entre los cuatro primeros de la FIFA, pocos se habrían sorprendido si el capitán Cristiano Ronaldo hubiera levantado el trofeo de la Copa del Mundo el 19 de julio.



El seleccionador Roberto Martínez, que llegó al cargo tras una desastrosa campaña con Bélgica en Qatar, comprometió las posibilidades de Portugal al complacer a su delantero centro de 41 años, quien no podía renunciar a su sueño de igualar la gloria de Lionel Messi. Portugal arrolló a la debutante Uzbekistán, pero tuvo dificultades para empatar contra la República Democrática del Congo y Colombia, lo que le dejó un difícil cuadro de eliminatorias. Un caótico partido de dieciseisavos de final contra Croacia se decidió con un gol de Gonçalo Ramos en el tiempo de descuento, mientras Ronaldo no estaba en el campo. El delantero del Paris Saint-Germain tampoco jugó en la victoria de España sobre sus vecinos ibéricos, poniendo fin a la olvidable etapa de Martínez como seleccionador.



La fe inquebrantable del entrenador en Ronaldo contribuyó a debilitar a una talentosa selección portuguesa, y las aburridas ideas tácticas de Martínez también contribuyeron a un rendimiento cauteloso y cobarde ante rivales fuertes.

4. Brasil y Carlo Ancelotti

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Francia y España eran las favoritas antes del torneo, mientras que Brasil, tan a menudo el favorito, contaba con muchos menos apoyos esta vez.



Sin embargo, quienes apostaron por la Seleção para repetir su hazaña norteamericana de 1994 lo hicieron por una razón: Carlo Ancelotti.



La plantilla brasileña decepcionó, y sus deficiencias se hicieron evidentes en la primera jornada contra Marruecos. Aun así, quienes apoyaban a los pentacampeones daban por hecho que su gran entrenador italiano encontraría la manera de que funcionara.



Las contundentes victorias sobre Haití y Escocia infundieron confianza, y la remontada de Brasil en dieciseisavos de final contra Japón se debió en gran medida a los cambios que Ancelotti realizó durante el partido. Por lo tanto, cuando su equipo estaba empatado 0-0 con Noruega a falta de media hora para el final, muchos pensaron que el impasible entrenador brasileño volvería a ofrecer las soluciones necesarias para lograr la victoria.



Esta vez, sin embargo, Ancelotti perjudicó a su equipo. Un Neymar inmóvil fue la figura clave, limitando la presión brasileña, y el control del mediocampo se vio mermado cuando Bruno Guimarães fue sustituido. La Seleção finalmente logró imponerse en el centro del campo, pero sin un jugador capaz de retener la posesión. Noruega arrebató el balón a los talentosos brasileños y se impuso con autoridad, encaminándose a una victoria por 2-1 gracias a un doblete de Erling Haaland.



Brasil no iba a ganar su sexto Mundial este verano, pero su entrenador le costó caro al equipo en octavos de final.

3. Alemania

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Robert Cianflone/GettyImages

Alemania parecía inevitable en el Mundial, y los cuatro veces campeones solían actuar como el Darth Vader del torneo. "Nunca se puede descartar a los alemanes", se decía desde hacía tiempo, pero desde el principio quedó claro que el equipo de Julian Nagelsmann no iba a lograr gran cosa este verano.



Las deficiencias fueron evidentes incluso en la goleada de Alemania por 7-1 a la debutante Curazao en la primera jornada, y las debilidades del sistema de Nagelsmann se hicieron patentes más adelante.



Si bien la selección alemana evitó su tercera eliminación consecutiva en la fase de grupos, sigue sin ganar una eliminatoria desde la final de 2014. El VAR les negó una victoria inmerecida sobre Paraguay en la prórroga, y la derrota en la tanda de penaltis, la primera en la historia de los Mundiales, fue el justo castigo a un insípido partido de 120 minutos, falto de velocidad e innovación.



El fútbol alemán se encuentra en otra encrucijada, y Jürgen Klopp es el hombre encargado de impulsar un nuevo reinicio.

2. Inconsistencias en el VAR

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La fase de grupos generó poca controversia arbitral, pero las eliminatorias, con el riesgo que conllevan, han permitido que las decisiones arbitrales acaparen toda la atención. Como era de esperar, muchos han atribuido su enfado y decepción a las decisiones erróneas de los árbitros.



Las acusaciones de conspiración carecen de fundamento y están cargadas de emoción irracional, pero ha habido motivos para estar muy frustrados con el funcionamiento del VAR este verano.



Argentina se ha beneficiado especialmente de esta tecnología este verano, con Lionel Messi evitando la tarjeta roja por una entrada que cualquier otro jugador que compitiera en el Mundial habría merecido la expulsión. Egipto se encontró en la otra cara de la moneda en el partido de octavos de final. Mostafa Ziko marcó un golazo, principalmente por la jugada previa, que fue anulado por una falta (que probablemente lo fue) 17 segundos antes de que los Faraones ampliaran su ventaja.



A Inglaterra le anularon un penalti en su victoria de cuartos de final contra Noruega por una falta que merecía tarjeta roja en la jornada inaugural del torneo, y la directriz de criterios estrictos para revocar decisiones arbitrales generalmente no se ha respetado.



Normalmente, incluso quienes desean la desaparición del VAR aprecian la eficacia de su uso en los grandes torneos, pero pocos han elogiado efusivamente esta tecnología este verano. Ha vuelto a ser tema de conversación, y eso nunca es buena señal.

1. Controversias lideradas por la FIFA

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

“Restauraremos la imagen de la FIFA”, afirmó con seguridad el recién elegido presidente Gianni Infantino en 2016, después de que el organismo rector del fútbol mundial se viera sumido en el caos tras un escándalo de corrupción.



Infantino llegó a ser un símbolo de esperanza, y muchos creían que el carismático italiano alejaría a la FIFA de su peor momento y, como él mismo dijo, “restauraría” la reputación de la organización a nivel mundial.



Sin embargo, el máximo dirigente de la FIFA ha demostrado no ser diferente de sus predecesores, responsable de convertir al organismo rector del fútbol en un desastre lamentable. Las controversias han marcado el Mundial de 2026, muchas de ellas provocadas por la FIFA.



El panorama se marcó cuando los precios de las entradas para el Mundial se dispararon a niveles sin precedentes el otoño pasado, obligando a los aficionados a desembolsar miles de euros por un asiento. Posteriormente, se suspendió la sanción a Cristiano Ronaldo para que pudiera jugar los dos primeros partidos de Portugal en el torneo.



Las duras condiciones permitieron a la FIFA introducir pausas para hidratación con el fin de complacer a los patrocinadores, transformando un partido de dos tiempos en cuatro cuartos. Además, la cercanía de Infantino con el presidente estadounidense Donald Trump contribuyó a la mayor controversia del torneo, cuando se suspendió la sanción de un partido a Folarin Balogun para que pudiera jugar el encuentro de octavos de final de la selección estadounidense contra Bélgica.



Existe la sensación de que la FIFA ha estado improvisando las reglas sobre la marcha y que, tras el escándalo de Balogun, corrió el riesgo de perder el control del Mundial.