Las 10 mayores polémicas en la historia del Balón de Oro—Rankeado

Cuando los periodistas deportivos Gabriel Hanot y Jacques Ferran idearon un premio para que la prensa reconociera al mejor futbolista europeo del año, allá por mediados de la década de 1950, difícilmente podían imaginar lo que acabarían desencadenando.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

El Balón de Oro, organizado anualmente por la revista *France Football* y decidido mediante las votaciones de periodistas seleccionados, ha ganado importancia constantemente a lo largo de las décadas hasta convertirse en el honor individual más significativo del fútbol mundial. Ningún otro galardón —ni siquiera el trofeo oficial de la FIFA, torpemente denominado «The Best»— se le acerca siquiera.

Impulsado por la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y por una tendencia creciente hacia el individualismo, el Balón de Oro goza de un estatus especial como máximo exponente de la excelencia. En la actualidad, superestrellas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal hacen campaña activamente para conseguir votos, mientras que los resultados de cada año generan acalorados debates.

Jamás se ha otorgado el premio por unanimidad y, a pesar de su prestigio, el Balón de Oro no está exento de decisiones desconcertantes, omisiones sorprendentes y criterios cambiantes.

A continuación, presentamos las mayores polémicas en la historia del galardón.

10. La exclusión de jugadores no europeos

1986 World Cup | Paul Bereswill/GettyImages

Concebido inicialmente como un premio exclusivo para futbolistas europeos que jugaban en Europa, el galardón mantuvo este formato hasta 1995, año en que finalmente se consideró que las estrellas del resto del mundo también merecían ser evaluadas.

La lógica de centrarse en los europeos al principio era sólida, dada la ausencia de retransmisiones a nivel mundial. Sin embargo, ese planteamiento perdió sentido mucho antes de los años 90, ya que los mejores jugadores sudamericanos y africanos tendían naturalmente a fichar por las grandes ligas europeas, pero aun así no podían optar al premio.

Como resultado, la lista histórica de ganadores carece de nombres de la talla de Pelé, Diego Maradona, Mario Kempes y Romário.

Para complicar aún más las normas, estrellas nacidas en Argentina, como Alfredo Di Stéfano y Omar Sívori, sí lograron ganar el premio gracias a su doble nacionalidad.

9. Los premios consecutivos de Keegan

Kevin Keegan celebrates scoring England v Scotland 1979 | Getty Images/GettyImages

Kevin Keegan fue un delantero magnífico; uno de los cuatro únicos ingleses en alzar el Balón de Oro y uno de los nueve únicos jugadores en la historia que lograron revalidar el trofeo, allá por 1979.

Sin embargo, el primer galardón de «King Kev» fue, sin duda, peculiar. Al exdelantero del Liverpool le costó alcanzar su mejor nivel tras su traspaso al Hamburgo —que supuso un récord de fichaje en el fútbol británico— y no ganó ningún título con su club en 1978. Por su parte, Inglaterra ni siquiera se clasificó para el Mundial.

Ese mismo año, Kenny Dalglish —fichado para sustituirle en el Liverpool— marcó 31 goles, incluido el tanto de la victoria en la final de la Copa de Europa. Aun así, terminó octavo en las votaciones.

8. El desplante a Haaland

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

Difícilmente podría haber hecho más Erling Haaland en su primera temporada en el Manchester City. El voraz superdelantero anotó 52 goles en 53 partidos, contribuyendo a que el City lograra un histórico triplete.

No obstante, los votantes prefirieron a Lionel Messi (con una diferencia considerable) para otorgarle su octavo galardón, tras su heroica actuación en el Mundial.

7. Sneijder se queda fuera del podio

Go Ahead Eagles v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5 | BSR Agency/GettyImages

Messi volvió a imponerse en 2010, beneficiándose de la división de votos entre los maestros españoles campeones del mundo, Andrés Iniesta y Xavi.

Lo más curioso, sin embargo, fue que Wesley Sneijder —ganador del triplete con el Inter de Milán de José Mourinho y pieza clave de los Países Bajos para llegar a la final del Mundial— se quedó fuera del podio por completo, terminando cuarto con apenas el 14,5 % de los votos.

Mientras tanto, en una lista de candidatos muy reñida, Diego Milito —elegido mejor jugador de la Serie A y autor de goles en la final de la Liga de Campeones— ni siquiera fue nominado.

6. Owen se impone a Raúl

Real Madrid's Briton Michael Owen (11) c | JAVIER SORIANO/GettyImages

Michael Owen sigue siendo el último inglés que ganó el trofeo, allá por 2001, tras lograr un triplete (de cierto tipo) con el Liverpool.

El delantero, que entonces tenía 21 años, impresionó a los votantes con su capacidad goleadora tanto en su club como en la selección, destacando un memorable *hat-trick* contra Alemania en un partido de clasificación para el Mundial.

Sin embargo, el año 2001 de Owen palidece en gran medida frente al de Raúl, quien dominó La Liga con el Real Madrid y fue nombrado mejor jugador y máximo goleador de aquella temporada. La reacción mediática en España —habitualmente comedida— incluyó titulares como «Balón de Oro robado», y la decisión sigue siendo objeto de debate en los círculos futbolísticos de Madrid hasta el día de hoy.

5. Henry, ignorado

UEFA Champions League 2026/27 League Phase Draw | Claudio Lavenia - UEFA/GettyImages

El año 2003 fue otro año atípico para el Balón de Oro, una edición que pasó relativamente desapercibida debido a la ausencia de redes sociales.

El elegante extremo checo Pavel Nedvěd se alzó con el prestigioso galardón tras una gran temporada con la Juventus, en la que conquistó la Serie A y alcanzó la final de la Liga de Campeones, aunque sus estadísticas individuales parezcan hoy día algo modestas.

Por su parte, Thierry Henry tuvo que conformarse con el segundo puesto a pesar de haber firmado una temporada 2002-2003 espectacular, convirtiéndose en el primer jugador en marcar más de 20 goles y repartir más de 20 asistencias en una misma campaña de la Premier League.

Paolo Maldini, otra leyenda injustamente relegada, ocupó el tercer lugar en las votaciones.

4. Ferenc Puskás se queda sin el premio

Ferenc Puskas | Robert Stiggins/GettyImages

Luís Suárez ganó el galardón en 1960 tras destacar con el Barcelona, ​​y resulta casi incomprensible cómo Ferenc Puskás terminó segundo en la votación.

El «Comandante Galopante» fue el máximo goleador en España con el Real Madrid y registró la cifra astronómica de 47 goles en 36 partidos durante la temporada 1959-60; cuatro de ellos llegaron en la final de la Copa de Europa.

La leyenda húngara nunca ganó el Balón de Oro, aunque seguramente lo habría logrado si el premio hubiera comenzado unos años antes, cuando estaba en su apogeo.

3. El Real Madrid monta en cólera

Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | David Ramos/GettyImages

Dos décadas después del «caso Raúl», el Madrid subió el tono de la protesta tras ver cómo Vinícius Jr. era ignorado para el Balón de Oro en favor de Rodri.

El centrocampista español había sido el eje de la victoria de España en la Eurocopa 2024, pero el Real Madrid consideraba firmemente que su superestrella brasileña —clave en los títulos de Liga y Champions League— era quien realmente merecía el galardón.

Tal fue la indignación de los blancos que el club boicoteó la ceremonia en París.

«Está claro que el Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no va a donde no se le respeta», rezaba un comunicado del club que destilaba un evidente enfado.

2. La ampliación del plazo de votación da la victoria a Ronaldo

FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-TRAINING | FADEL SENNA/GettyImages

Cristiano Ronaldo es el último jugador que ha ganado el premio sin haber conquistado ningún título con su club ese mismo año.

La superestrella portuguesa anotó la impresionante cifra de 55 goles en 55 partidos durante la temporada 2012-13, lo que le convertía en un candidato de peso.

Sin embargo, recibió una ayuda cuando *France Football* amplió el plazo de votación para incluir las eliminatorias de clasificación para el Mundial de 2014; en ellas, Ronaldo marcó cuatro goles contra Suecia, lo que posiblemente le aseguró los votos extra necesarios para lograr la victoria en una reñida pugna a tres bandas con Lionel Messi y Franck Ribéry, quien había ganado el triplete con el Bayern de Múnich.

1. Cancelación por el COVID

Nashville SC v Chicago Fire FC | Johnnie Izquierdo/GettyImages

La mayor polémica surgió cuando el premio simplemente no se entregó. *France Football* canceló la edición de 2020 alegando dificultades organizativas debido a la pandemia.

La decisión supuso un duro golpe para el pobre Robert Lewandowski. El delantero polaco acababa de registrar cifras espectaculares durante la conquista del triplete con el Bayern de Múnich y era, con gran diferencia, el favorito antes de que se anunciara la cancelación.

Al año siguiente, Lewandowski redobló sus esfuerzos y pulverizó los récords goleadores de Gerd Müller en la Bundesliga al anotar 41 goles en 29 partidos. Sin embargo, todo fue en vano, ya que los votantes optaron por premiar el triunfo de Messi en la Copa América.

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