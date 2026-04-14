Las 10 mejores carreras por el título de la Premier League de todos los tiempos - rankeadas

El título de la Premier League es uno de los más preciados y competidos en todo el futbol europeo. Para algunos es la liga más difícil de ganar en todo el mundo debido a la gran calidad de sus clubes. En la temporada 2025/2026, el Arsenal y el Manchester City se encuentran peleando, palmo a palmo, por el campeonato. ¿Cuál de estos dos equipos se alzará con el trofeo al final de la campaña?

A continuación te presentamos las mejores carreras por el título, más intensas y cerradas, que se han presenciado en la historia del futbol inglés.

10. 1995–96 (Man Utd)

French Footballer Eric Cantona | Christian Liewig/GettyImages

El Newcastle United tenía una ventaja de 12 puntos sobre el Manchester United a falta de 15 jornadas. La escuadra de los Red Devils había sufrido bajas importantes durante el verano y no contaron con Eric Cantona, su gran figura, buena parte de la temporada. Parecía que las Urracas, dirigidas por Kevin Keegan, ganarían la Premier League, sin embargo, el Manchester United nunca se dio por vencido, y el regreso de Cantona tras una suspensión de ocho meses fue crucial para alcanzar a los blanquinegros. Los mancunianos terminaron ganando la liga por cuatro puntos ante un Newcastle fundido.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Manchester United +38 82 2 Newcastle United +29 78

9. 2023–24 (Manchester City)

Manchester City v West Ham United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La lucha por el título en la temporada 2023-2024 fue histórica: el campeón se definió hasta la última jornada del certamen. El Liverpool aflojó el paso, y el Arsenal se convirtió en el único competidor del Manchester City en la búsqueda del trono. Aunque los Gunners ganaron 16 de sus últimos 18 partidos, el equipo de Pep Guardiola tuvo un rendimiento implacable, al no registrar derrotas desde el 6 de diciembre de 2023, y se terminó coronando.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Manchester City +62 91 2 Arsenal +62 89

8. 1994–95 (Blackburn Rovers)

Shearer and Sutton celebrate the title | John Giles - PA Images/GettyImages

Esta fue uno de los cierres de temporada más emocionantes que se han vivido en la liga inglesa. Por un lado, el Manchester United se asomaba como el favorito para quedarse con el trofeo, pero el sorprendente Blackburn Rovers, que no ganaba el título desde 1914, daría batalla. El cuadro de los Trotamundos cayó ante el Liverpool en la última jornada y su destino dependía de los Red Devils. El equipo de Sir Alex Ferguson necesitaba forzosamente la victoria ante el West Ham, pero solamente consiguieron un empate ante los Hammers, por lo que el Blackburn terminó coronándose en un desenlace cardíaco.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Blackburn Rovers +41 89 2 Manchester United +49 88

7. 1998–99 (Man Utd)

Manchester United Champions | Mark Leech/Offside/GettyImages

El Manchester United, el Arsenal y el Chelsea protagonizaron una temporada emocionante en 1998-99, con el equipo de Ferguson imponiéndose por tan solo un punto. El Chelsea, liderado por el jugador-entrenador Gianluca Vialli, era líder a mitad de temporada tras una racha de 21 partidos invicto. El Arsenal interrumpió esa racha y, posteriormente, tres empates consecutivos en abril supusieron el fin para el Chelsea. Los Red Devils ganaron todo esa temporada: la Premier League, la final de la FA Cup contra el Newcastle United y, finalmente, la final de la Champions League contra el Bayern de Múnich.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Man Utd +43 79 2 Arsenal +62 78 3 Chelsea +27 75

6. 2009–10 (Chelsea)

FBL-ENG-PR-CHELSEA-WIGAN | CARL DE SOUZA/GettyImages

Se trata de otra lucha por el título en la que participa el Manchester United, pero esta vez, el Chelsea se alzó con la victoria. Con ambos equipos empatados a 86 y 85 puntos, el verdadero interés radicaba en el alto nivel de ambos. No era habitual en esta época que dos equipos consiguieran tantos puntos. Podría decirse que el Chelsea le hizo un favor a todo el mundo, ya que este habría sido el cuarto título consecutivo del Manchester United. El momento decisivo fue la victoria por 2-1 de los Blues en Old Trafford, en abril, lo suficientemente tarde como para que todos supieran que era un momento crucial en la lucha por el título.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Chelsea +71 86 2 Man Utd +58 85

5. 2018–19 (Man City)

Brighton & Hove Albion v Manchester City - Premier League | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Esta fue una versión más moderna de la batalla entre el Chelsea y el Manchester United de la temporada 2009-10. La cantidad de puntos que acumularon el Manchester City y el Liverpool en la temporada 2018-19 fue simplemente increíble. Al llegar a la última jornada, el City de Pep Guardiola tenía 95 puntos y el Liverpool de Jürgen Klopp, 94. El Manchester City puso emoción al final de la temporada al ir perdiendo 1-0 a domicilio contra el Brighton, mientras que el Liverpool vencía con tranquilidad al Wolves por 2-0. Sin embargo, Guardiola no iba a dejar escapar la victoria, y finalmente ganaron 4-1, quedándose con el campeonato.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Man City +72 98 2 Liverpool +67 97

4. 2015–16 (Leicester City)

FBL-ENG-PR-LEICESTER-EVERTON | ADRIAN DENNIS/GettyImages

La mayor hazaña de un equipo revelación que la Premier League haya visto jamás, y una de las mayores historias de superación que el fútbol mundial jamás conocerá. El Leicester City terminó la temporada 2015-16 con una ventaja de 10 puntos sobre el Arsenal, segundo clasificado, pero el hecho de que fuera el Leicester hizo que la lucha por el título se sintiera muy reñida de principio a fin.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Leicester City +32 81 2 Arsenal +29 71

3. 2011–12 (Man City)

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MANCITY-QPR | PAUL ELLIS/GettyImages

En cuanto a drama en la última jornada, nada superará jamás el título del Manchester City en la temporada 2011-12, que se consiguieron a costa del Manchester United. Los Citizens no habían sido campeones desde 1968, pero era una nueva era y el dinero fluía a raudales. Se esperaba que estuvieran entre los favoritos, pero no que ganaran de la forma en que lo hicieron. El Manchester United tenía una ventaja aplastante a falta de seis partidos, con ocho puntos de diferencia sobre el Manchester City. En el último partido de la temporada, los Citizens tenían que vencer al QPR... y lo lograron dándole la vuelta al marcador y consiguiendo el 3-2 definitivo.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Manchester City +64 89 2 Manchester United +56 89

2. 2007–08 (Man Utd)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MANUTD-CHELSEA | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Otro clásico a tres bandas entre el Manchester United, el Arsenal y el Chelsea en la temporada 2007-08 se decantó a favor del equipo de Ferguson. El Manchester United era el equipo dominante, con Cristiano Ronaldo en plena forma, pero un Chelsea liderado por Avram Grant no se rindió. Su racha de 18 partidos invicto los convirtió en serios aspirantes al título, aunque con pocas probabilidades de éxito. La victoria por 2-1 sobre el Manchester United en Stamford Bridge puso las cosas muy interesantes, y solo la diferencia de goles los separó en la última jornada. Sin embargo, el Manchester United hizo lo que tenía que hacer: venció al Wigan por 2-0 y volvió a ganar la Premier League.

Posición Equipo Diferencia de goles Puntos 1 Manchester United +58 87 2 Chelsea +39 85 3 Arsenal +43 83

1. 2013–14 (Man City)

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAM | ANDREW YATES/GettyImages

La temporada 2013-14, que perdura en la memoria de los aficionados del Liverpool por motivos desafortunados, estuvo repleta de drama e intriga. Aunque fue el Manchester City quien finalmente se alzó con el título bajo la dirección de Manuel Pellegrini, el Liverpool de Brendan Rodgers fue el protagonista indiscutible. El título se evaporó para los Reds después del infame resbalón de Steven Gerrard que propició el gol de Demba Ba en la derrota por 2-0, y luego desperdiciaron una ventaja de 3-0 ante el Crystal Palace, terminando con un empate 3-3. El Manchester City ganó sus dos últimos partidos aprovechando el bajón del Liverpool, y la oportunidad de ganar el título se esfumó para Rodgers.