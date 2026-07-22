Las 10 revelaciones del Mundial 2026 - rankeadas

El Mundial es el lugar perfecto para conocer a los futbolistas que protagonizarán el mundo del fútbol durante los cuatro años siguientes. Las figuras se engrandecen y también aparecen nombres que dan que hablar. Este 2026, con 48 selecciones participantes y 1248 jugadores, no fue la excepción.

A continuación, el ranking de las 10 grandes revelaciones que dejó la Copa del Mundo.

10. Gilberto Mora - México

Gilberto Mora, Mexico | NurPhoto/GettyImages

Con apenas 17 años, el volante del Xolos se adueñó de un lugar en el once de México y fue de los mejores en la cancha. Hay rumores de una posible llegada al fútbol europeo a fin de año y terminó el Mundial en el XI de revelaciones de la FIFA.

9. Sidny Lopes Cabral - Cabo Verde

Sidny Lopes Cabral, Cabo Verde | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Cabo Verde encontró en el defensor del Trabzonspor una de las figuras del torneo. Fue firme en la última línea y además firmó uno de los mejores goles del Mundial con un bombazo que significó el 2-2 contra Argentina en la prórroga del partido por dieciseisavos de final. Clubes de Francia, Bélgica y Portugal ya siguen de cerca su situación.

8. Ayyoub Bouaddi - Marruecos

Ayyoub Bouaddi, Marruecos | Erick W. Rasco/GettyImages

Un mes antes del Mundial apenas empezaba a hacerse un lugar en el Lille. Ahora, con 18 años dirigió el juego de Marruecos convertido en uno de los futbolistas jóvenes con mayor cotización del mercado. The Athletic incluso ubicó al Manchester City al frente de la carrera por ficharlo.

7. Gustavo Puerta - Colombia

Gustavo Puerta, Colombia | Image Photo Agency/GettyImages

Colombia quedó eliminada en octavos, pero el mediocampista fue uno de los artífices de la llegada hasta esa instancia. Desplazó a Richard Ríos de la titularidad y cerró el campeonato con 11 remates desde fuera del área, cifra que únicamente superaron Kylian Mbappé y Lionel Messi. Actualmente juega en el Racing de Santander, recién ascendido a LaLiga, pero clubes como el Frankfurt y el Stuttgart consultaron por el.

6. Yan Diomande - Costa de Marfil

Yan Diomande, Costa de Marfil | Steve Limentani/ISI Photos/GettyImages

Costa de Marfil tuvo una eliminación temprana en dieciseisavos contra Noruega, aunque alcanzó para que el extremo del Leipzig confirmara todo su potencial. De acuerdo con Opta, ningún futbolista generó tantas ocasiones mediante conducciones como Kylian Mbappé, y Diomande ubicado inmediatamente detrás. El PSG no perdería el tiempo y podría cerrar su incorporación en las próximas semanas.

5. Antonio Nusa - Noruega

Antonio Nusa, Noruega | Nicolò Campo/GettyImages

Noruega sorprendió al mundo con su Mundial y buena parte de esa campaña llevó la firma del extremo del Leipzig. Su velocidad y desequilibrio lo transformaron en una de las figuras del torneo. Marcó el gol que abrió el marcador en los dieciseisavos contra Costa de Marfil. Ya hay rumores que lo vinculan a la Roma, mientras que desde Inglaterra indican que podría ir al Arsenal.

4. Orlando Gill - Paraguay

Orlando Gill, Paraguay | Image Photo Agency/GettyImages

Paraguay encontró un arquero capaz de cambiar partidos. El jugador de San Lorenzo terminó el Mundial con 28 atajadas y peleó hasta el final por el Guante de Oro. Fue fundamental para la clasificación de la Albirroja a octavos de final luego de eliminar a Alemania en tanda de penales. Todo indicaría que el club mas encaminado para ficharlo es el Manchester United.

3. Johan Manzambi - Suiza

Johan Manzambi, Suiza | Alex Grimm/GettyImages

Una lesión le impidió participar en la recta final del campeonato, aunque ya había hecho méritos suficientes. El delantero suizo firmó tres goles y dos asistencias en cuatro presentaciones, además de exhibir una facilidad llamativa para romper líneas y llegar al área sin problemas. El Aston Villa desembolsó 70 millones de euros para quedarse con su ficha.

2. Nico O'Reilly - Inglaterra

Nico O'Reilly, Inglaterra | Nicolò Campo/GettyImages

El futbolista del City confirmó que puede rendir en cualquier función de la banda izquierda. Fue titular durante casi todo el recorrido de Inglaterra, rondó el 90% de precisión en los pases y dominó el juego aéreo. Lo único que le faltó fue el gol, pero lo compensó con su trabajo defensivo. Su Mundial llegó después de conquistar el premio al Mejor Jugador Joven de la Premier League.

1. Pau Cubarsí - España

Pau Cubarsi, España | Soccrates Images/GettyImages

El primer puesto difícilmente admita discusión. Con 19 años fue uno de los pilares de la España campeona del mundo, mostró una jerarquía extraordinaria para anticipar, salir jugando, defender y ordenar a toda la zaga. Como consecuencia, también recibió el reconocimiento al Mejor Jugador Joven del Mundial.

Bonus track: Vozinha - Cabo Verde

Vozinha, Cabo Verde | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Si bien la lista toma en cuenta a las promesas, Vozinha merece una excepción. El arquero de Cabo Verde, de 39 años, maravilló con actuaciones contra selecciones campeonas del mundo (España, Uruguay y Argentina). Este torneo le regaló el reconocimiento internacional que su carrera llevaba mucho tiempo esperando.

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