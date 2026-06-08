Las 10 selecciones más jóvenes del Mundial 2026
El Mundial 2026 traerá consigo una nueva camada de futbolistas que harán sus primeras armas en la máxima cita, y todos ellos sueñan con la gloria. En este ranking encontrarás selecciones que vienen de dar sorpresas, una candidata y un combinado que jugará de local.
A continuación, las diez selecciones más jóvenes del Mundial.
10. Estados Unidos
Una de las selecciones locales tuvo tiempo de preparar a una camada de jóvenes para plantarse en el máximo escenario, por lo que no sorprende que tengan un plantel de jugadores interesantes y de corta edad para esta cita.
Promedio de edad: 26.9
9. Argelia
Compartirán grupo con Argentina, Austria y Jordania, por lo que la ilusión de pasar a 16avos de final existe y es concreta. Debutarán contra los vigentes campeones del mundo, algo que le agrega condimento a su participación mundialista.
Promedio de edad: 26.9
8. Sudáfrica
Los Bafana Bafana se clasificaron con un gran rendimiento en las eliminatorias y con un plantel joven que buscará sorprender en el arranque, ya que serán protagonistas del partido inaugural.
Promedio de edad: 26.8
7. Noruega
De la mano de una camada brillante de futbolistas, los vikingos volvieron a clasificarse a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Muchos de los que jugarán este Mundial todavía no habían nacido en la última presentación de esta selección en la máxima cita.
Promedio de edad: 26.8
6. España
Se trata de una de las grandes candidatas a la gloria, aunque primero deben superar una exigente fase de grupos. Su máxima figura es un joven de 18 años, lo que explica que aparezcan en este ranking.
Promedio de edad: 26.7
5. Túnez
Un habitué reciente de los Mundiales que llega con una camada joven de buenos futbolistas, que intentarán clasificar en una zona por demás compleja para ellos.
Promedio de edad: 26.6
4. Bosnia y Herzegovina
Sorprendieron al mundo eliminando a Italia en la última instancia de la repesca para acceder a esta Copa del Mundo y quieren seguir dando batacazos.
Promedio de edad: 26.4
3. Marruecos
Vienen de dar la sorpresa en Qatar 2022 y llegan a este Mundial como una realidad concreta, convirtiéndose en un equipo de temer. Jugarán contra Brasil en la fase de grupos y quieren volver a dar que hablar.
Promedio de edad: 26.4
2. Ecuador
El equipo sudamericano fue una de las sensaciones del continente en las eliminatorias y buscará dar que hablar en la Copa del Mundo, aunque no tendrán un grupo nada fácil.
Promedio de edad: 26.1
1. Costa de Marfil
El equipo africano viene de sorprender ganándole a Francia en uno de los últimos amistosos antes de la Copa del Mundo y buscará dar el gran batacazo en el grupo que comparte con Alemania, Ecuador y Curazao.
Promedio de edad: 25.8
Equipo
Promedio de edad
Costa de Marfil
25.8
Ecuador
26.1
Marruecos
26.4
Bosnia y Herzegovina
26.4
Túnez
26.6
España
26.7
Noruega
26.8
Sudáfrica
26.8
Argelia
26.9
Estados Unidos
26.9
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo