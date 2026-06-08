Las 10 selecciones más jóvenes del Mundial 2026

El Mundial 2026 traerá consigo una nueva camada de futbolistas que harán sus primeras armas en la máxima cita, y todos ellos sueñan con la gloria. En este ranking encontrarás selecciones que vienen de dar sorpresas, una candidata y un combinado que jugará de local.

A continuación, las diez selecciones más jóvenes del Mundial.

10. Estados Unidos

United States v Senegal - International Friendly | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

Una de las selecciones locales tuvo tiempo de preparar a una camada de jóvenes para plantarse en el máximo escenario, por lo que no sorprende que tengan un plantel de jugadores interesantes y de corta edad para esta cita.



Promedio de edad: 26.9

9. Argelia

Netherlands v Algeria - International Friendly | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Compartirán grupo con Argentina, Austria y Jordania, por lo que la ilusión de pasar a 16avos de final existe y es concreta. Debutarán contra los vigentes campeones del mundo, algo que le agrega condimento a su participación mundialista.



Promedio de edad: 26.9

8. Sudáfrica

FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PAN | GIANLUIGI GUERCIA/GettyImages

Los Bafana Bafana se clasificaron con un gran rendimiento en las eliminatorias y con un plantel joven que buscará sorprender en el arranque, ya que serán protagonistas del partido inaugural.



Promedio de edad: 26.8

7. Noruega

Norway v Switzerland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

De la mano de una camada brillante de futbolistas, los vikingos volvieron a clasificarse a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Muchos de los que jugarán este Mundial todavía no habían nacido en la última presentación de esta selección en la máxima cita.



Promedio de edad: 26.8

6. España

Spain v Iraq - International Friendly | Florencia Tan Jun/GettyImages

Se trata de una de las grandes candidatas a la gloria, aunque primero deben superar una exigente fase de grupos. Su máxima figura es un joven de 18 años, lo que explica que aparezcan en este ranking.



Promedio de edad: 26.7

5. Túnez

Brazil v Tunisia - International Friendly | Jean Catuffe/GettyImages

Un habitué reciente de los Mundiales que llega con una camada joven de buenos futbolistas, que intentarán clasificar en una zona por demás compleja para ellos.



Promedio de edad: 26.6

4. Bosnia y Herzegovina

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Srdjan Stevanovic - UEFA/GettyImages

Sorprendieron al mundo eliminando a Italia en la última instancia de la repesca para acceder a esta Copa del Mundo y quieren seguir dando batacazos.



Promedio de edad: 26.4

3. Marruecos

FBL-MAR-MAD-FRIENDLY | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

Vienen de dar la sorpresa en Qatar 2022 y llegan a este Mundial como una realidad concreta, convirtiéndose en un equipo de temer. Jugarán contra Brasil en la fase de grupos y quieren volver a dar que hablar.



Promedio de edad: 26.4

2. Ecuador

Ecuador v Saudi Arabia - International Friendly | Ira L. Black/GettyImages

El equipo sudamericano fue una de las sensaciones del continente en las eliminatorias y buscará dar que hablar en la Copa del Mundo, aunque no tendrán un grupo nada fácil.



Promedio de edad: 26.1

1. Costa de Marfil

FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIV | LOIC VENANCE/GettyImages

El equipo africano viene de sorprender ganándole a Francia en uno de los últimos amistosos antes de la Copa del Mundo y buscará dar el gran batacazo en el grupo que comparte con Alemania, Ecuador y Curazao.



Promedio de edad: 25.8

Equipo Promedio de edad Costa de Marfil 25.8 Ecuador 26.1 Marruecos 26.4 Bosnia y Herzegovina 26.4 Túnez 26.6 España 26.7 Noruega 26.8 Sudáfrica 26.8 Argelia 26.9 Estados Unidos 26.9

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