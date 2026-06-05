Las 10 selecciones más veteranas del Mundial 2026
El Mundial 2026 estará lleno de historias, y mientras algunas empiezan otras empiezan a terminar. Muchos de los jugadores que veremos a continuación gastarán su último cartucho en la búsqueda de la gloria eterna, aunque no todos podrán conseguirla.
A continuación, las 10 selecciones más veteranas del próximo Mundial.
10. Argentina
Los vigentes campeones del mundo llegan a esta Copa del Mundo con una edad promedio ideal, con jugadores maduros pero jóvenes para luchar por la cuarta estrella.
Promedio de edad: 29.1
9. Egipto
Egipto corre la misma suerte que Argentina, aunque buscará mejores resultados que en sus presentaciones anteriores. Tiene en Mohamed Salah y Omar Marmoush sus grandes ilusiones.
Promedio de edad: 29.1
8. R.D. Congo
Esta camada de jugadores en edad ideal para un Mundial le dio a la República Democrática del Congo la oportunidad de disputar una Copa del Mundo tras ganarle en la repesca a Jamaica.
Promedio de edad: 29.1
7. Escocia
Los escoceces vuelven a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y buscarán pasar de ronda en un grupo verdaderamente duro, que compartirán con Brasil, Marruecos y Haití.
Promedio de edad: 29.2
6. Brasil
Y si de Brasil hablamos, la Canarinha tiene la misma edad promedio que Escocia. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti está ilusionado con el Hexa, aunque no llegue como una de las máximas candidatas a la gloria.
Promedio de edad: 29.2
5. Qatar
Se clasificaron a la Copa del Mundo tras haber sido anfitriones (y debutantes) en la edición pasada. Tienen una camada en una buena edad que buscará dar un batacazo en su segunda presentación.
Promedio de edad: 29.5
4. Cabo Verde
Jugarán un Mundial por primera vez en su historia y cuentan con un grupo de futbolistas en la edad justa, con un promedio de edad de 29.7 años. Integrarán el grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.
Promedio de edad: 29.7
3. Colombia
Los vigentes subcampeones de la Copa América compartirán grupo con Portugal, Uzbekistán y Congo, y buscarán dar que hablar en un Mundial que siempre les ha sido esquivo. Llegan en un buen momento.
Promedio de edad: 30.1
2. Irán
Envueltos en una situación incómoda por la tensión diplomática con los Estados Unidos, los iraníes intentarán hacer la mejor Copa del Mundo posible en su séptima participación.
Promedio de edad: 30.3
1. Panamá
Los panameños despedirán a varios referentes del fútbol de su país en esta Copa del Mundo, con un promedio de edad que supera los 30 años. Integrarán el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.
Promedio de edad: 30.4
Selección
Promedio de edad
Panamá
30.4
Irán
30.3
Colombia
30.1
Cabo Verde
29.7
Qatar
29.5
Brasil
29.2
Escocia
29.2
RD Congo
29.1
Egipto
29.1
Argentina
29.1
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo