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Sports Illustrated

Las 10 selecciones más veteranas del Mundial 2026

En la lista figuran dos campeones del mundo
Bruno Pernigotti|
2026 FIFA World Cup European Qualifiers draw to be held in Zurich
2026 FIFA World Cup European Qualifiers draw to be held in Zurich | Anadolu/GettyImages

El Mundial 2026 estará lleno de historias, y mientras algunas empiezan otras empiezan a terminar. Muchos de los jugadores que veremos a continuación gastarán su último cartucho en la búsqueda de la gloria eterna, aunque no todos podrán conseguirla.

A continuación, las 10 selecciones más veteranas del próximo Mundial.

10. Argentina

Lionel Messi, Emiliano Martinez, Cristian Romero - Agrentine Soccer Player
Argentina v Zambia - International Friendly | Marcos Brindicci/GettyImages

Los vigentes campeones del mundo llegan a esta Copa del Mundo con una edad promedio ideal, con jugadores maduros pero jóvenes para luchar por la cuarta estrella.

Promedio de edad: 29.1

9. Egipto

Spain v Egypt - International Friendly
Spain v Egypt - International Friendly | David Ramos/GettyImages

Egipto corre la misma suerte que Argentina, aunque buscará mejores resultados que en sus presentaciones anteriores. Tiene en Mohamed Salah y Omar Marmoush sus grandes ilusiones.

Promedio de edad: 29.1

8. R.D. Congo

Axel Tuanzebe
Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Esta camada de jugadores en edad ideal para un Mundial le dio a la República Democrática del Congo la oportunidad de disputar una Copa del Mundo tras ganarle en la repesca a Jamaica.

Promedio de edad: 29.1

7. Escocia

Scotland v Bolivia - International Friendly
Scotland v Bolivia - International Friendly | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Los escoceces vuelven a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y buscarán pasar de ronda en un grupo verdaderamente duro, que compartirán con Brasil, Marruecos y Haití.

Promedio de edad: 29.2

6. Brasil

Brazil v Panama - International Friendly
Brazil v Panama - International Friendly | Wagner Meier/GettyImages

Y si de Brasil hablamos, la Canarinha tiene la misma edad promedio que Escocia. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti está ilusionado con el Hexa, aunque no llegue como una de las máximas candidatas a la gloria.

Promedio de edad: 29.2

5. Qatar

Abdelaziz Hatim, Akram Afif, Homam Elamin, Pedro Miguel
Republic of Ireland v Qatar - International Friendly | Stephen McCarthy/GettyImages

Se clasificaron a la Copa del Mundo tras haber sido anfitriones (y debutantes) en la edición pasada. Tienen una camada en una buena edad que buscará dar un batacazo en su segunda presentación.

Promedio de edad: 29.5

4. Cabo Verde

Cabo Verde v Serbia - International Friendly
Cabo Verde v Serbia - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Jugarán un Mundial por primera vez en su historia y cuentan con un grupo de futbolistas en la edad justa, con un promedio de edad de 29.7 años. Integrarán el grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Promedio de edad: 29.7

3. Colombia

Colombia v Costa Rica - International Friendly
Colombia v Costa Rica - International Friendly | Getty Images/GettyImages

Los vigentes subcampeones de la Copa América compartirán grupo con Portugal, Uzbekistán y Congo, y buscarán dar que hablar en un Mundial que siempre les ha sido esquivo. Llegan en un buen momento.

Promedio de edad: 30.1

2. Irán

FBL-IRN-GAM-WC-2026-FRIENDLY
FBL-IRN-GAM-WC-2026-FRIENDLY | ONER SAN/GettyImages

Envueltos en una situación incómoda por la tensión diplomática con los Estados Unidos, los iraníes intentarán hacer la mejor Copa del Mundo posible en su séptima participación.

Promedio de edad: 30.3

1. Panamá

SOCCER: JUN 27 CONMEBOL Copa America - Panama vs United States
SOCCER: JUN 27 CONMEBOL Copa America - Panama vs United States | Icon Sportswire/GettyImages

Los panameños despedirán a varios referentes del fútbol de su país en esta Copa del Mundo, con un promedio de edad que supera los 30 años. Integrarán el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Promedio de edad: 30.4

Selección

Promedio de edad

Panamá

30.4

Irán

30.3

Colombia

30.1

Cabo Verde

29.7

Qatar

29.5

Brasil

29.2

Escocia

29.2

RD Congo

29.1

Egipto

29.1

Argentina

29.1

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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