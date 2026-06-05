Las 10 selecciones más veteranas del Mundial 2026

El Mundial 2026 estará lleno de historias, y mientras algunas empiezan otras empiezan a terminar. Muchos de los jugadores que veremos a continuación gastarán su último cartucho en la búsqueda de la gloria eterna, aunque no todos podrán conseguirla.

A continuación, las 10 selecciones más veteranas del próximo Mundial.

10. Argentina

Argentina v Zambia - International Friendly | Marcos Brindicci/GettyImages

Los vigentes campeones del mundo llegan a esta Copa del Mundo con una edad promedio ideal, con jugadores maduros pero jóvenes para luchar por la cuarta estrella.



Promedio de edad: 29.1

9. Egipto

Spain v Egypt - International Friendly | David Ramos/GettyImages

Egipto corre la misma suerte que Argentina, aunque buscará mejores resultados que en sus presentaciones anteriores. Tiene en Mohamed Salah y Omar Marmoush sus grandes ilusiones.



Promedio de edad: 29.1

8. R.D. Congo

Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Esta camada de jugadores en edad ideal para un Mundial le dio a la República Democrática del Congo la oportunidad de disputar una Copa del Mundo tras ganarle en la repesca a Jamaica.



Promedio de edad: 29.1

7. Escocia

Scotland v Bolivia - International Friendly | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Los escoceces vuelven a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y buscarán pasar de ronda en un grupo verdaderamente duro, que compartirán con Brasil, Marruecos y Haití.



Promedio de edad: 29.2

6. Brasil

Brazil v Panama - International Friendly | Wagner Meier/GettyImages

Y si de Brasil hablamos, la Canarinha tiene la misma edad promedio que Escocia. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti está ilusionado con el Hexa, aunque no llegue como una de las máximas candidatas a la gloria.



Promedio de edad: 29.2

5. Qatar

Republic of Ireland v Qatar - International Friendly | Stephen McCarthy/GettyImages

Se clasificaron a la Copa del Mundo tras haber sido anfitriones (y debutantes) en la edición pasada. Tienen una camada en una buena edad que buscará dar un batacazo en su segunda presentación.



Promedio de edad: 29.5

4. Cabo Verde

Cabo Verde v Serbia - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Jugarán un Mundial por primera vez en su historia y cuentan con un grupo de futbolistas en la edad justa, con un promedio de edad de 29.7 años. Integrarán el grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.



Promedio de edad: 29.7

3. Colombia

Colombia v Costa Rica - International Friendly | Getty Images/GettyImages

Los vigentes subcampeones de la Copa América compartirán grupo con Portugal, Uzbekistán y Congo, y buscarán dar que hablar en un Mundial que siempre les ha sido esquivo. Llegan en un buen momento.



Promedio de edad: 30.1

2. Irán

FBL-IRN-GAM-WC-2026-FRIENDLY | ONER SAN/GettyImages

Envueltos en una situación incómoda por la tensión diplomática con los Estados Unidos, los iraníes intentarán hacer la mejor Copa del Mundo posible en su séptima participación.



Promedio de edad: 30.3

1. Panamá

SOCCER: JUN 27 CONMEBOL Copa America - Panama vs United States | Icon Sportswire/GettyImages

Los panameños despedirán a varios referentes del fútbol de su país en esta Copa del Mundo, con un promedio de edad que supera los 30 años. Integrarán el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.



Promedio de edad: 30.4

Selección Promedio de edad Panamá 30.4 Irán 30.3 Colombia 30.1 Cabo Verde 29.7 Qatar 29.5 Brasil 29.2 Escocia 29.2 RD Congo 29.1 Egipto 29.1 Argentina 29.1

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