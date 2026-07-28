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Sports Illustrated

Las 10 transferencias más caras de la historia de menores de 20 años - rankeadas

Estos diez jóvenes son los que más dinero han movido a una corta edad.
Bruno Pernigotti|
Juventus Medical Tests
Juventus Medical Tests | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Con el correr de los años, los mercados de fichajes han tenido valores cada vez más sorprendentes en cuanto a las transferencias de futbolistas jóvenes, los cuales se pagan más temporada tras temporada.

En los últimos 15 años, los costos de los jugadores han crecido de manera exponencial, superando por mucho los 100 millones de euros en reiteradas ocasiones.

A continuación, los diez fichajes más costosos de jugadores menores de 20 años.

10. Raheem Sterling al Manchester City

FBL-AUS-ENG-ITA-MANCITY-ROMA-CUP
FBL-AUS-ENG-ITA-MANCITY-ROMA-CUP | PAUL CROCK/GettyImages

En su afán de sumar figuras de manera constante, el Manchester City contrató a Raheem Sterling desde el Liverpool por más de 60 millones en la temporada 2015/16, justo en la llegada de Pep Guardiola. Llegó a jugar 339 partidos con la camiseta Sky Blue.

Costo del fichaje: €63.7 millones

9. Christian Pulisic al Chelsea

Christian Pulisic
Chelsea Unveil New Signing Christian Pulisic | Chelsea Football Club/GettyImages

Tras un buen rendimiento en el Borussia Dortmund fue contratado por el Chelsea en la temporada 2018/19 a cambio de 64 millones. Actualmente juega en el AC Milan. Con los de Stamford Bridge llegó a disputar 145 partidos.

Costo del fichaje: €64 millones

8. João Neves al PSG

Lille OSC - Paris Saint Germain
Lille OSC - Paris Saint Germain | ANP/GettyImages

Hoy es una de las figuras del equipo y su adaptación duró lo que un suspiro: solamente lleva 97 partidos con el club parisino, en el que ya ganó dos UEFA Champions League.

Costo del fichaje: €65.9 millones

7. Nico Paz al Como 1907

Nico Paz
Como 1907 v SSC Napoli - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

Sin lugar en el Real Madrid, el pibe argentino tomó la decisión de marcharse para jugar y el Como 1907 le abrió las puertas para romperla. El Merengue lo quiso recomprar y este eligió quedarse, ya que logró la clasificación a la próxima UEFA Champions League.

Costo del fichaje: €66 millones

6. Rasmus Højlund al Manchester United

Rasmus Hojlund
Manchester United v RC Lens - Pre-Season Friendly | Ash Donelon/GettyImages

Erik Ten Hag pidió por él, y el club le cumplió: gastó casi 80 millones en el danés que hoy juega en el Napoli y tiene un valor de mercado aproximado de 60 millones. En Old Trafford llegó a jugar 95 partidos.

Costo del fichaje: €79.8 millones

5. Matthijs de Ligt a la Juventus

Matthijs de Ligt
Villarreal CF v Juventus: Round Of Sixteen Leg One - UEFA Champions League | Aitor Alcalde/GettyImages

Tras romperla en el histórico Ajax del 2019, el zaguero fue traspasado a la Juventus a cambio de 85.5 millones. Su carrera pasó por grandes clubes como la Vecchia Signora, el Bayern Múnich y el Manchester United, aunque no logró pasar a las primeras planas.

Costo del fichaje: €85.5 millones

4. Jude Bellingham al Real Madrid

Jude Bellingham, Florentino Pérez
Real Madrid Unveil New Signing Jude Bellingham | Helios de la Rubia/GettyImages

El inglés la rompió en el Borussia Dortmund y pasó al Real Madrid en una cifra tremendamente elevada, dejándole al club alemán una gran solución de cara a los próximos mercados de fichajes. El nacido en Stourbridge ya lleva 140 partidos en el Merengue.

Costo del fichaje: €127 millones

3. João Félix al Atlético de Madrid

Atletico Madrid presents new player Joao Felix
Atletico Madrid presents new player Joao Felix | Anadolu/GettyImages

Llegó como un joven maravilla al Atlético de Madrid y su carrera dio varios giros, no terminando de explotar hasta su llegada al Al-Nassr, donde fue premiado como el mejor jugador de la temporada en la 2025/26.

Costo del fichaje: €127.2 millones

2. Ousmane Dembélé al FC Barcelona

Ousmane Dembélé
Dembélé new FC Barcelona player | NurPhoto/GettyImages

Se trata del fichaje más costoso de la historia del FC Barcelona y el mismo tuvo lugar en la previa de la temporada 2017/18. Tuvo un paso marcado por las lesiones y recién pudo explotar vistiendo la camiseta del PSG.

Costo del fichaje: €148 millones

1. Kylian Mbappé al PSG

FBL-FRA-LIGUE1-PSG
FBL-FRA-LIGUE1-PSG | FRANCK FIFE/GettyImages

Tras romperla con el AS Mónaco y ganar el Mundial de Rusia 2018 con Francia, Mbappé dio el salto al club más grande del país en una cifra récord para quedar como el máximo goleador histórico de la institución.

Costo del fichaje: €180 millones

Jugador

Club comprador

Coste

Kylian Mbappé

PSG

€180 millones

Ousmane Dembélé

FC Barcelona

€148 millones

João Félix

Atlético de Madrid

€127.2 millones

Jude Bellingham

Real Madrid

€127 millones

Matthijs de Ligt

Juventus

€85.5 millones

Rasmus Højlund

Manchester United

€79.8 millones

Nico Paz

Como 1907

€66 millones

João Neves

PSG

€65.9 millones

Christian Pulisic

Chelsea

€64 millones

Raheem Sterling

Manchester City

€63.7 millones

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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