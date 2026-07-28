Las 10 transferencias más caras de la historia de menores de 20 años - rankeadas
Con el correr de los años, los mercados de fichajes han tenido valores cada vez más sorprendentes en cuanto a las transferencias de futbolistas jóvenes, los cuales se pagan más temporada tras temporada.
En los últimos 15 años, los costos de los jugadores han crecido de manera exponencial, superando por mucho los 100 millones de euros en reiteradas ocasiones.
A continuación, los diez fichajes más costosos de jugadores menores de 20 años.
10. Raheem Sterling al Manchester City
En su afán de sumar figuras de manera constante, el Manchester City contrató a Raheem Sterling desde el Liverpool por más de 60 millones en la temporada 2015/16, justo en la llegada de Pep Guardiola. Llegó a jugar 339 partidos con la camiseta Sky Blue.
Costo del fichaje: €63.7 millones
9. Christian Pulisic al Chelsea
Tras un buen rendimiento en el Borussia Dortmund fue contratado por el Chelsea en la temporada 2018/19 a cambio de 64 millones. Actualmente juega en el AC Milan. Con los de Stamford Bridge llegó a disputar 145 partidos.
Costo del fichaje: €64 millones
8. João Neves al PSG
Hoy es una de las figuras del equipo y su adaptación duró lo que un suspiro: solamente lleva 97 partidos con el club parisino, en el que ya ganó dos UEFA Champions League.
Costo del fichaje: €65.9 millones
7. Nico Paz al Como 1907
Sin lugar en el Real Madrid, el pibe argentino tomó la decisión de marcharse para jugar y el Como 1907 le abrió las puertas para romperla. El Merengue lo quiso recomprar y este eligió quedarse, ya que logró la clasificación a la próxima UEFA Champions League.
Costo del fichaje: €66 millones
6. Rasmus Højlund al Manchester United
Erik Ten Hag pidió por él, y el club le cumplió: gastó casi 80 millones en el danés que hoy juega en el Napoli y tiene un valor de mercado aproximado de 60 millones. En Old Trafford llegó a jugar 95 partidos.
Costo del fichaje: €79.8 millones
5. Matthijs de Ligt a la Juventus
Tras romperla en el histórico Ajax del 2019, el zaguero fue traspasado a la Juventus a cambio de 85.5 millones. Su carrera pasó por grandes clubes como la Vecchia Signora, el Bayern Múnich y el Manchester United, aunque no logró pasar a las primeras planas.
Costo del fichaje: €85.5 millones
4. Jude Bellingham al Real Madrid
El inglés la rompió en el Borussia Dortmund y pasó al Real Madrid en una cifra tremendamente elevada, dejándole al club alemán una gran solución de cara a los próximos mercados de fichajes. El nacido en Stourbridge ya lleva 140 partidos en el Merengue.
Costo del fichaje: €127 millones
3. João Félix al Atlético de Madrid
Llegó como un joven maravilla al Atlético de Madrid y su carrera dio varios giros, no terminando de explotar hasta su llegada al Al-Nassr, donde fue premiado como el mejor jugador de la temporada en la 2025/26.
Costo del fichaje: €127.2 millones
2. Ousmane Dembélé al FC Barcelona
Se trata del fichaje más costoso de la historia del FC Barcelona y el mismo tuvo lugar en la previa de la temporada 2017/18. Tuvo un paso marcado por las lesiones y recién pudo explotar vistiendo la camiseta del PSG.
Costo del fichaje: €148 millones
1. Kylian Mbappé al PSG
Tras romperla con el AS Mónaco y ganar el Mundial de Rusia 2018 con Francia, Mbappé dio el salto al club más grande del país en una cifra récord para quedar como el máximo goleador histórico de la institución.
Costo del fichaje: €180 millones
Jugador
Club comprador
Coste
Kylian Mbappé
PSG
€180 millones
Ousmane Dembélé
FC Barcelona
€148 millones
João Félix
Atlético de Madrid
€127.2 millones
Jude Bellingham
Real Madrid
€127 millones
Matthijs de Ligt
Juventus
€85.5 millones
Rasmus Højlund
Manchester United
€79.8 millones
Nico Paz
Como 1907
€66 millones
João Neves
PSG
€65.9 millones
Christian Pulisic
Chelsea
€64 millones
Raheem Sterling
Manchester City
€63.7 millones
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo