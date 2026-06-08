Con 48 selecciones participantes en 16 ciudades de tres países, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande del torneo en sus casi 100 años de historia. La fase de grupos comienza este jueves 11 de junio en México mientras que la final está prevista para el 19 de julio, en Estados Unidos.

Afortunadamente, los equipos permanecerán en las mismas regiones durante todo el torneo y han podido establecer allí sus bases de entrenamiento para limitar los desplazamientos entre partidos. Sin embargo, participarán todos los rincones de Canadá, Estados Unidos y México, lo que aportará diferentes ambientes y experiencias al torneo.

En este artículo, publicado originalmente en la edición en inglés de Sports Illustrated , se analizará cada ciudad en la que se jugarán partidos de la Copa Mundial este verano, examinando la sede, el calendario de partidos, la ubicación, el clima, el transporte, las actividades turísticas, la facilidad para desplazarse a pie y las experiencias adicionales para los aficionados, entre otros aspectos.

Las 16 ciudades sede del Mundial 2026-rankeadas

16. San Francisco

FBL-WC-2026-STADIUM-SAN FRANCISCO | JOSH EDELSON/GettyImages

Jugar partidos en Santa Clara y el Levi's Stadium debería ser divertido, y los aficionados locales están acostumbrados a ir allí para los partidos de los San Francisco 49ers. Sin embargo, está bastante lejos de la ciudad, a unos 65 kilómetros del centro, y el trayecto hasta el estadio, sumado al partido, ocupará todo el día.



Además de las dificultades de transporte al estadio, los partidos están lejos de las principales atracciones de San Francisco, y la ciudad no contará con un FIFA FanFest centralizado donde los aficionados puedan reunirse.



Para colmo, los partidos programados en San Francisco no incluyen a los equipos más competitivos del torneo, ya que Paraguay, Australia y Turquía encabezan la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final.

15. Kansas

FIFA World Cup 2026 Venues - Kansas City Stadium | Jay Biggerstaff/GettyImages

El Arrowhead Stadium será un lugar excepcional para albergar partidos de la Copa Mundial, gracias a su forma única y sus excelentes vistas. Sin embargo, al igual que muchos estadios estadounidenses, se encuentra bastante alejado de la ciudad.



Los aficionados podrán utilizar un servicio de autobuses que conecta el aeropuerto y otras atracciones con el estadio. Aun así, la mayoría optará por conducir, solo para enfrentarse a atascos.



El FanFest de Kansas City durará solo 18 días, y las entradas generales se distribuirán gratuitamente por orden de llegada.

14. New Jersey

FIFA World Cup 2026 - Previews - Thursday June 4 | Andrew Milligan - PA Images/GettyImages

Llegar a la sede de la final de la Copa Mundial es una pesadilla. El MetLife Stadium se encuentra en un antiguo pantano en Meadowlands, Nueva Jersey.



Se espera que los trenes estén abarrotados en transporte público, e incluso así, los aficionados tendrán que desplazarse desde Secaucus si se hospedan en la ciudad de Nueva York. Los boletos para estos medios de transporte también son significativamente más caros que los precios habituales, fijados en $100 .



Afortunadamente, la ciudad de Nueva York ofrecerá muchas oportunidades gratuitas para que los aficionados disfruten del ambiente lejos del estadio. El Sports Illustrated Stadium en la cercana Harrison, Nueva Jersey, así como el Rockefeller Center en Manhattan y el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Queens, albergarán eventos oficiales. La emoción en toda la ciudad será especial.

13. Philadelphia

FBL-WC-2026-STADIUM-PHILADELPHIA | BRENDAN SMIALOWSKI/GettyImages

Filadelfia es una ciudad fantástica para visitar, y el Lincoln Financial Field cuenta con una excelente conexión de transporte público, lo que facilita el acceso. Además, el transporte público es gratuito para los viajes de regreso. La ciudad incluso organiza un festival gratuito para los aficionados durante los 39 días del torneo.



Sin embargo, en comparación con otras ciudades, el estadio se encuentra bastante alejado del centro y de las zonas de entretenimiento especialmente diseñadas. Aun así, permitirá la celebración de fiestas previas al partido, lo cual es una gran ventaja. El principal problema radica en el calendario de partidos, que incluye a Francia, Brasil y Croacia como selecciones importantes, pero carece de un encuentro que sea realmente estelar.

12. Houston

Houston Prepares to Host FIFA World Cup 2026 | Maria Lysaker/GettyImages

Houston es una ciudad donde se necesita conducir. El día del partido, los amplios estacionamientos alrededor del NRG Stadium serán muy valiosos, incluso si cuestan $125. Muchos aprovecharán el sistema de tren ligero de la ciudad, lo que les facilitará el acceso.



Houston también tiene mucho que ofrecer, y el FanFest se llevará a cabo en el centro este, que no está lejos del estadio. En cuanto a los partidos, cuenta con una gran cantidad de equipos importantes, con Portugal de Cristiano Ronaldo jugando dos partidos de la fase de grupos, además de Alemania y los Países Bajos. Adicionalmente, Houston será sede de un partido de dieciseisavos de final y otro de octavos de final.

11. Guadalajara

FBL-WC-2026-MEX-GUADALAJARA | ULISES RUIZ/GettyImages

Guadalajara es una de las ciudades con peor suerte en el reparto de partidos, al conseguir solo cuatro encuentros. Esto la convierte en un destino menos ideal para una visita a un solo lugar, por muy atractivos que sean los partidos entre México y Corea del Sur, y Uruguay y España.



El Estadio Akron se encuentra relativamente lejos del centro de la ciudad y del aeropuerto, y los aficionados suelen ir en coche, aunque varias compañías de transporte ofrecen servicios de traslado con reserva previa.

10. Monterrey

FIFA World Cup 2026 Venues - Monterrey Stadium | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El Estadio BBVA ya es uno de los estadios más populares, con vistas a la montaña desde un extremo, detrás de la portería. Sin embargo, la ciudad está diseñada para el tráfico vehicular, lo que afectará significativamente el ambiente general del torneo.



Los aficionados podrán acceder a varios puntos clave mediante el transporte público, ya que la MetroLine llega a la estación Exposición, a solo 10 minutos a pie del estadio. También existen importantes rutas de autobús.



El FanFest oficial se celebrará en el Parque Fundidora, un parque urbano de 135 hectáreas, con entrada gratuita y servicio de comida y bebida durante todo el torneo. También se realizarán FanFests más pequeños en la Plaza Zaragoza y la Plaza Morelos.

9. Boston

FIFA World Cup 2026 Venues - Boston Stadium | Michael Owens/GettyImages

Boston es una de las mejores ciudades deportivas del mundo, pero Foxborough y el Gillette Stadium son factores que le restan atractivo como destino imprescindible para la Copa del Mundo. El estadio se encuentra a unos 45 kilómetros al suroeste de Boston, y los aficionados pueden sufrir grandes atascos para llegar y salir del estadio, a pesar de que el trayecto desde el centro dura tan solo 35 minutos en un buen día.



Habrá trenes al estadio a un precio elevado de 80 dólares, y Uber ofrece traslados de vuelta al centro de Boston después del partido por 45 dólares. Cuando los aficionados están en la ciudad, es fácil moverse, pero un día de partido conlleva bastantes problemas de transporte, y Foxborough tampoco ofrece mucho que disfrutar.

8. Dallas

AT&T Stadium | Kirby Lee

Dallas, una de las grandes metrópolis, no es precisamente la ciudad más amigable para quienes buscan reunirse alrededor de un estadio para tomar algo o comer, ni para quienes desean llegar fácilmente. Su situación de transporte es una de las peores de todo el Mundial, a pesar de que la ciudad ofrece un sabor texano único y el calendario de partidos es el mejor del torneo.



El AT&T Stadium se encuentra en Arlington, a unos 40 kilómetros del centro de Dallas, y no hay tren ni transporte público directo al estadio. Existen planes para impulsar rápidamente una combinación de transporte público, pero el sistema de transbordo entre autobuses y trenes, así como la caminata de 10 minutos, no resultarán muy atractivos. Muchos optarán por alquilar un coche, tomar taxis o usar servicios de transporte compartido, lo que los expondrá al tráfico.



Sin embargo, desde la perspectiva de los partidos, Dallas es magnífica. Alberga ocho partidos, la mayor cantidad de cualquier sede del Mundial, entre los que destacan Países Bajos contra Japón, Inglaterra contra Croacia, dos partidos de Argentina, dos partidos de dieciseisavos de final, un encuentro de octavos de final y la tan ansiada semifinal.

7. Miami

Miami Gardens, Florida, Hard Rock Stadium | Jeff Greenberg/GettyImages

Miami, la ciudad donde juega el ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, albergará siete partidos del torneo en el Hard Rock Stadium.



El estadio tuvo un papel destacado en la final de la Copa Mundial de Clubes del año pasado y, el año anterior, fue sede de la caótica final de la Copa América, donde aficionados sin entrada se colaron en el estadio. Se espera que, dada la magnitud de los planes organizativos de la Copa Mundial, el estadio sea mucho más adecuado este verano.



A pesar de ser un estadio de la NFL, ofrece una buena visibilidad para los partidos de fútbol y es accesible en tren desde el centro de Fort Lauderdale, con entradas que cuestan 20 dólares o más. Sin embargo, muchos aficionados irán en coche, y Uber ha introducido un servicio de transporte por 45 dólares, ya que el aparcamiento debe comprarse con antelación y cuesta la exorbitante suma de 175 dólares.



Si no tienes entrada, la vibrante cultura latina de Miami acogerá la Copa Mundial como pocas otras ciudades. Bayfront Park, en el paseo marítimo del centro de Miami, albergará el FanFest del 12 de junio al 5 de julio, sin incluir la final.



Dado el calor constante, quienes no estén acostumbrados al clima deberían planificar la búsqueda de temperaturas más frescas o espacios con sombra, pero tendrán suerte si descubren que el aire acondicionado potente es increíblemente común.

6. Los Ángeles

FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELES | PATRICK T. FALLON/GettyImages

El SoFi Stadium será uno de los mejores estadios del Mundial. Ubicado en Inglewood, California, es relativamente accesible desde el centro de Los Ángeles y está acostumbrado a albergar grandes eventos, incluyendo partidos con entradas agotadas de México en la Liga de Naciones de la Concacaf.



Desde el punto de vista del estadio y el calendario de partidos, es excepcional, y eso sin mencionar todo lo que ofrece esta metrópolis de la costa oeste. El estadio será protagonista el segundo día del torneo, cuando la selección estadounidense, coanfitriona del Mundial, debute contra Paraguay antes de regresar para su último partido de la fase de grupos contra Turquía el 25 de junio.



En cuanto a los FanFests, habrá 10 zonas diferentes repartidas desde Venice Beach hasta el centro de Burbank, mientras que el recinto principal será el Los Angeles Memorial Coliseum durante los primeros cuatro días, con Snoop Dogg como cabeza de cartel.



Además del fútbol, ​​Los Ángeles ya cuenta con una gran variedad de opciones turísticas. El Disneyland original está cerca, así como el Paseo de la Fama de Hollywood, Universal Studios, los campeones de la Serie Mundial, los LA Dodgers, y mucho más. ¿Una advertencia? Prepárense para el tráfico.

5. Atlanta

FIFA World Cup 2026 Venues - Atlanta Stadium | Kevin C. Cox/GettyImages

Atlanta es un lugar de élite para el fútbol y albergó un excepcional partido inaugural de la Copa América entre Argentina y Canadá hace dos veranos. El Mercedes-Benz Stadium es uno de los más modernos, con una excelente visibilidad desde cualquier punto, y está cerca del centro de la ciudad y es accesible mediante MARTA, el sistema de trenes de la ciudad.



La capital de Georgia albergará ocho partidos, la segunda mayor cantidad de cualquier sede, incluyendo una semifinal. En la fase eliminatoria, tanto los dieciseisavos de final como los octavos de final se jugarán en la ciudad, mientras que España, una de las favoritas del torneo, disputará dos partidos de la fase de grupos.



El FanFest será gratuito cerca del estadio, en el Centennial Olympic Park, un área comunitaria central construida para los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 y considerada una de las mejores de la era moderna.



Se espera un calor intenso, pero el estadio cuenta con climatización. Si buscas dónde comer, encontrarás opciones muy económicas. Además del fútbol, ​​el Acuario de Georgia, el Mundo de Coca-Cola y el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos ofrecen un agradable respiro de la Copa Mundial.

4. Ciudad de México

FBL-WC-2026-MEX-VENUE-MEXICO CITY | CARL DE SOUZA/GettyImages

Ciudad de México alberga el estadio más grande del Mundial, ya que el Estadio Azteca ha sido sometido a una renovación masiva para convertirse en una instalación moderna y cuenta con la mayor historia futbolística de cualquier recinto.



El estadio suele ser sede de grandes partidos de fútbol, ​​y el transporte hacia él suele ser rápido; la misma tarjeta también sirve para el servicio de bicicletas compartidas de la ciudad.



En cuanto a la experiencia de los aficionados y el ambiente general, será difícil superar a Ciudad de México. Todos los puestos de comida estarán humeantes, y la ciudad alberga dos grandes FanFests. El FanFest principal, gratuito, se llevará a cabo en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad, durante todo el torneo, y Campo Marte, un centro militar, también será sede de un evento.

3. Toronto

FIFA World Cup 2026 Previews | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Toronto es la ciudad más multicultural del mundo, lo que convierte la primera Copa Mundial con 48 equipos en un momento verdaderamente memorable. El ambiente en la cuarta ciudad más grande de Norteamérica se hará patente el 12 de junio con el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.



El centro de la ciudad vibrará con la fiebre del Mundial. El Estadio de Toronto, a 40 minutos a pie o 10 minutos en tren del centro, está cerca de opciones de entretenimiento y ofrece vistas al lago Ontario. El estadio se ha ampliado, alcanzando una capacidad de 40.000 espectadores y creando una experiencia más íntima para ver el partido, en comparación con algunos de los gigantescos estadios de fútbol del torneo.



El estadio está justo al lado del FanFest de Fort York , de acceso gratuito . En el cercano Harbourfront Center, Canada Soccer también organiza otra fiesta para ver el partido. Estos eventos, junto con los bares del centro cercanos al estadio, podrían crear una experiencia para los aficionados sin igual entre las ciudades sede de la Copa Mundial.

2. Seattle

Seattle Prepares to Host FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers/GettyImages

El Lumen Field de Seattle es conocido como el estadio deportivo más ruidoso de Estados Unidos, con sus gradas metálicas en los extremos que amplifican el sonido de la multitud.



A diferencia de muchos otros estadios estadounidenses, el Lumen Field se encuentra a poca distancia del centro de la ciudad y es accesible en transporte público. Situado junto al T-Mobile Park, sede de los Seattle Mariners de la MLB, el distrito del estadio ofrece numerosas zonas para que los aficionados se reúnan antes y después del partido.



El estadio está cerca del agua y del puerto de Seattle y goza de un clima templado, evitando el calor sofocante que se siente en los estadios del noreste y del sur. Los turistas también pueden visitar la famosa Space Needle y los puestos de lanzamiento de pescado del Pike Place Market, donde también se encuentra el primer Starbucks del mundo.



En cuanto a los partidos, la jornada está encabezada por un choque entre la selección masculina de Estados Unidos y Australia, así como un partido de dieciseisavos de final y otro de octavos de final.

1. Vancouver

BC Place upgrades ahead of the 2026 FIFA World Cup | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

Vancouver encabeza la lista de las mejores ciudades para la Copa Mundial , con un metro que conecta el centro, numerosos suburbios y el aeropuerto. Además, el estadio BC Place, con capacidad para 54.000 espectadores, se ubica en pleno centro, con bares y restaurantes a poca distancia a pie. A diferencia de muchas otras ciudades, los aficionados podrían evitar por completo el uso del coche.



Para quienes buscan un verano más tranquilo, esta ciudad de la costa oeste canadiense rara vez supera los 27 grados centígrados y está rodeada de playas, incluso en el centro.



Conocida por su belleza natural, Vancouver también ofrecerá retransmisiones en la cima de Grouse Mountain, con vistas a la ciudad, así como un FIFA FanFest oficial y gratuito en el recién construido Anfiteatro PNE. Otros lugares también retransmitirán partidos, mientras que la cúpula, conocida como Science World, alberga una exposición sobre tecnología futbolística del Museo de la FIFA y está decorada con la forma de un balón de fútbol, ​​que define el perfil urbano de la ciudad.



Desde el punto de vista de los partidos, Vancouver albergará dos de los encuentros de Canadá como local y será sede tanto de los dieciseisavos de final como de los octavos de final.



Para los turistas estadounidenses y europeos, Vancouver también será una de las ciudades más asequibles del torneo, con precios en dólares canadienses, cuyo valor es significativamente menor que el del dólar estadounidense (1 USD = 1,38 CAD) y el del euro.



