Las 5 claves de Francia vs. España que pueden definir la semifinal del Mundial 2026

Los dos partidos de semifinales del Mundial 2026 serán apasionantes, pero en la previa se plantea un duelo táctico increíble de cara a lo que será Francia vs España.

El equipo de Luis de la Fuente no pasó grandes sobresaltos, y si bien no brilla como en otras épocas ha logrado llegar a esta instancia con mucha solvencia. Por su parte, Los de Didier Deschamps son pura explosión y han arrasado a casi todos los rivales que tuvieron en frente.

A continuación, las cinco claves de Francia vs España

1. El duelo por la posesión

US-FBL-WC-2026-STADIUM | FRANCK FIFE/GettyImages

Si bien la utilizan de manera distinta, ambos equipos buscan tener el balón la mayor cantidad de tiempo posible. Esto representa que el duelo por tener la posesión sea uno de los más importantes del choque de semifinales.



España intenta juntar pases, mientras que Francia suele ser más vertical. La mesa está servida para disfrutar de dos estilos contrapuestos pero igual de vistosos y efectivos.

2. La espalda de los laterales españoles

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Jordan Teller/ISI Photos/GettyImages

Los ataques lanzados de Francia son brutales, y el factor de que los laterales españoles se sumen al ataque de su equipo puede liberar espacio vital en sus espaldas para que Les Bleus lastimen por las bandas.



Los mediocampistas de España tendrán un trabajo especialmente arduo en este encuentro cubriendo las espaldas de Porro y Cucurella.

3. La eficacia frente al arco

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Probablemente sea un partido de contadas situaciones claras frente al arco, y la eficacia dentro del área será bien premiada. El pasaje a la gran final podría definirse por detalles y es sabido que cerca del arco todo milímetro cuenta.

4. El primer gol

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Ya analizamos los estilos en la previa, pero las alternativas del partido son las que definirán cuánto tiempo veremos el libreto inicial de Deschamps y De la Fuente.



El que marque primero obligará al otro a salir, liberará espacios y tendrá la oportunidad de lastimar (y ser lastimado).

5. La anulación de Rodri

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

El futbolista clave en España es Rodri, que puede romper la línea francesa con tan solo un pase bien puesto. Manu Koné y Adrien Rabiot tuvieron una Copa del Mundo imperial, y una de las últimas misiones será mitigar el efecto de la calidad del ganador del Balón de Oro 2024.