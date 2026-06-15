Las 5 conclusiones buenas y malas del empate 0-0 de España contra Cabo Verde

Este lunes en primer turno tuvimos una de las primeras grande sorpresas del Mundial 2026. Atrás quedó el gol de Curazao a Alemania, que terminó ganándoles 7-1: ahora todo el mundo habla de Cabo Verde, que le sacó un empate a España y puso en jaque el grupo H de la Copa del Mundo.

A continuación, el análisis de la igualdad.

Lo bueno

Dominó el partido

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Con Rodri, Pedri y Fabián en la base de la zona de gestación, España se hizo de la posesión de manera impecable y el partido se jugó como ellos quisieron. Únicamente les faltó el gol.

Generó situaciones

En el primer tiempo se cansó de llegar al arco salvaguardado por Vozinha, con tiros de todas las formas y potencias. Hizo figura al arquero rival, lo que puede ser una buena noticia: sin llegadas no hay goles, sin goles no hay triunfos, sin triunfos no hay gloria.

Volvió Lamine Yamal

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El joven maravilla del FC Barcelona fue al banco en el inicio del encuentro al llegar sin rodaje a la Copa del Mundo, ingresando luego del cooling break del segundo tiempo para intentar desequilibrar a la rocosa defensa caboverdiana. Tuvo intervenciones de calidad, pero no alcanzó. "Va a estar mejor para el partido con Arabia", anticipó Luis de la Fuente tras el empate.

La defensa respondió

Cabo Verde atacó poco, es cierto, pero en los escasos embates, los zagueros y Unai Simón respondieron a la perfección. La más clara de los africanos fue un centro preciso desde un tiro de esquina con posterior testazo, controlado sin problemas por el guardameta del Athletic Club.

De la Fuente mostró variantes

En el primer tiempo España llegó muchísimo, y en el segundo tiempo el entrenador tuvo la posibilidad de meter a figuras grandes como Lamine Yamal, Dani Olmo y Nico Williams.

Lo malo

No ganó

Parece un ítem más que evidente, pero es la primera conclusión mala: España es el favorito del grupo y empató contra el más débil de la zona. Lisa y llanamente, una catástrofe futbolística. Preocupación a futuro.

Vozinha, la gran figura del partido | NurPhoto/GettyImages

Falta de eficacia

La figura del partido fue el longevo Vozinha, que jugó el partido de su vida contra la Furia Roja. Le llegaron mucho y se cansó de responder, llorando con el pitido final luego de un encuentro consagratorio. Para hacer estrella al portero rival, tenés que fallar mucho. Eso le pasó a España.

Centros imprecisos

Cuando tenés en frente un rival replegado en un bloque bajo, los centros por la banda son buenas opciones para llegar al área. En ese ítem, Cucurella llegó a centrar algunas veces con claridad, aunque la mayoría de los ataques por los costados fueron infructuosos. El del Chelsea gravitó mucho más en el partido que Marcos Llorente.

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Desesperación en el cierre

En el final, la selección española mostró una impaciencia grande al verse acorralada por una defensa que no tenía ningún interés en salir del fondo. Las ocasiones de gol anteriormente destacadas llegaron con la mente clara en el primer tiempo, mientras que en la segunda mitad ganó el caos.

Partidos difíciles por delante

Con este empate sin goles, España verá con cierta preocupación el encuentro entre Arabia Saudita y Uruguay: cualquiera que gane quedará puntero de manera única en el grupo H, y serán justamente los dos rivales que le quedan a la Furia Roja en esa fase de grupos. Los árabes supieron ser los verdugos de Argentina en Qatar 2022, mientras que la Garra Charrúa puede ser tremendamente difícil de superar en la última jornada.