Las 5 remontadas más épicas en la historia de los Mundiales - rankeadas

Las remontadas, en cualquier tipo de competencia, despiertan el lado romántico del aficionado del fútbol. Ir perdiendo y no rendirse para al final sacar el resultado es una de las sensaciones más extrañas en el fútbol. Ahora, en un Mundial, esto se multiplica pues los ojos del orbe entero están sobre los jugadores.

Así, revisamo los cinco regresos más épicos en la historia de la Copa del Mundo.

5. Bélgica 3-2 Japón (2018)

Belgium v Japan: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup Russia | Isosport/MB Media/GettyImages

En los octavos de final, los belgas perdían 2-0 ante los nipones. Los Diablos Rojos fueron de menos a más y en el 95', gracias a un tanto de Nacer Chadli, dejarían afuera a los asiáticos de la justa en Rusia.

4. Argentina 3-2 Egipto (2026)

Argentina v Egypt - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 | Anadolu/GettyImages

La más reciente y épica de la albiceleste. Lo perdían 2-0 ante los africanos, con un penal errado de Messi, pero el 10 comenzó a tomar la pelota y consiguieron avanzar a los cuartos de final. Cuti Romero, Lio y el tanto de Enzo Fernández fueron los autores de los goles.



Argentina sabe sufrir.

3. Alemania Occidental 3-2 Hungría (1954)

WORLD CUP-1954-HUNGARY-GERMANY | STAFF/GettyImages

Bien conocido como el "Milagro de Berna", los alemanes remontaron un 0-2 inicial ante la poderosa selección húngara. Esto significó la victoria en la final donde la sede fue Suiza. Los goles germanos fueron de Max Morlock y doblemte de Helmut Rahn.

2. Portugal 5-3 Corea del Norte (1966)

1966 WORLD CUP | Hulton Archive/GettyImages

Un triunfo épico en los cuartos de final donde Portugal perdía por 0-3 y terminó goleando con una actuación histórica de Eusébio metiendo cuatros goles consecutivos. Al final, los lusitanos se quedarían con el tercer lugar en el Mundial celebrado en Inglaterra, su mejor actuación en la historia del torneo.

1. Austria 7 - 5 Suiza (1954)

Swiss forward Josef Hugi II (R) scores a goal as t | STAFF/GettyImages

Con tantos goles, es difícil no poner este partido como la mejor remontada en la historia de los Mundiales. Los locales se pusieron adelante de manera estrepitosa con un 0-3 a favor en apenas 20 minutos del partido. Sin embargo, los austriacos reaccionaron y en 15 minutos anotaron cinco dianas consecutivas.