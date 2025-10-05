Este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Jornada 12 del Apertura 2025, de la Liga MX, América goleó 3-0 a Santos Laguna, con anotaciones de los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, así como una diana de Alan Cervantes, pero el marcador pudo haber sido más abultado, ya que el arquero Carlos Acevedo tuvo grandes atajadas, demostrando que tiene más que merecida su convocatoria con la selección mexicana.

¡LOS SANTOS ESTÁN DE LADO AZULCREMA! 💛💙



Club América golea a Santos Laguna en casa y llega a segundo de la general.

Se le cayeron los soldaditos al Ave por lesión y aún asi estableció condiciones.



Si no es por Acevedo nos vamos con media docena. pic.twitter.com/CQwuP2ZkDd — Residentes del Fútbol 🐳 (@residentefutbol) October 5, 2025

La situación no fue sencilla para los azulcremas, ya que en este cotejo tuvieron varios lesionados. De entrada, el defensa uruguayo Sebastián Cáceres se bajó por molestias físicas en el calentamiento cuando se perfilaba para ser titular. Posteriormente, el francés Allan Saint-Maximin se marchó del campo al no poder recuperarse de una patada de Haret Ortega. Por último y antes de finalizar el primer tiempo, el colombiano Raúl Zúñiga abandonó por una lesión en la rodilla tras alargar la pierna para evitar que la pelota saliera del campo.



De cualquier forma, con este triunfo, los de Coapa alargaron una gran paternidad sobre los Guerreros, ya que acumulan más de diez partidos sin conocer la derrota. Previo a este duelo, los Millonetas presumían seis victorias y cuatro empates en sus últimos diez enfrentamientos, pero ahora quedan con siete ganados en once cotejos.

El #ClubAmérica esté invicto en sus últimos diez partidos jugados ante el #SantosLaguna por la #LigaBBVAMX sumando 6 victorias y 4 empates.



El último triunfo de los Guerreros ante las Águilas ocurrió el 3/NOV/2019 (1-2) por la fecha 17 del AP 2019.#Apertura2025 pic.twitter.com/wlnUbZL3aP — Roberto Chávez (@rochago1985) October 5, 2025

La última vez que el equipo de la Comarca logró imponerse fue el 2 de noviembre del 2019 en la Fecha 17 del Apertura 2019, en el Estadio Azteca. En aquella ocasión, el colombiano Andrés Ibargüen adelantó a los emplumados, mas el chileno Diego Valdés y el uruguayo Brian Lozano lograron la remontada.



Después de esa ocasión, vino la debacle de Santos Laguna, que perdió 3-1 en el Apertura 2020, empató 1-1 en el Clausura 2021, cayó 2-1 en el Apertura 2021, sucumbió en casa 2-3 en el Clausura 2022, igualó 3-3 en el Apertura 2022, quedó 2-2 en el Clausura 2023, fue derrotado 4-3 en el Apertura 2023, logró un 1-1 en el Clausura 2024, fue goleado 3-0 en el Apertura 2024 y fue exhibido 1-4 en el Clausura 2025. En total, 29 goles a favor del América contra 15 de los albiverdes.