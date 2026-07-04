Las alineaciones titulares del partido México vs Inglaterra

La selección de México se metió a la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026, luego de haber eliminado 2-0 a la selección de Ecuador.

Mientras qué, la selección de Inglaterra hizo lo propio al dejar fuera a RD Congo por 2-1 con un doblete de Harry Kane.

El compromiso de octavos de final se jugará en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 01:00 horas (España).

De esa manera, les compartimos las alineaciones del cuadro azteca y el conjunto británico.

La alineación de México vs Inglaterra en los octavos de final

Julián Quiñones ha marcado tres goles con México | David Ramos/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas ha tenido una actuación sublime en el Mundial, en cuatro partidos no ha recibido ningún gol y se ha convertido en una verdadera muralla.

LD: Jorge Sánchez - El lateral derecho volvió a la titularidad, su profundidad y sacrificio defensivo han sido clave.

DFC: César Montes - Montes regresó a su lugar junto a Vásquez como central aportando confianza y seguridad defensiva.

DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad. Tuvo un buen desempeño ante Ecuador.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los consentidos del técnico mexicano siendo dueño de la banda izquierda. Tuvo mucha presencia ante Ecuador.

MCD: Erik Lira - El jugador está en un nivel tremendo, lucha por cada balón con gallardía se ha vuelto el pivote de confianza del cuerpo técnico.

MC: Gilberto Mora - El desparpajo del juvenil de 17 años es una locura. Su desborde y desequilibrio fueron factor ante Ecuador y demostró que está preparado para ser un referente a su corta edad.

MC: Luis Romo - El mediocampista se ganó la titularidad gracias a su presencia y lucha por cada pelota, el esfuerzo físico que tiene se deja todo en el terreno de juego.

ED: Roberto Alvarado - La banda derecha le pertenece a Alvarado, cuenta con un gran esfuerzo defensivo y aporte ofensivo.

DC: Raúl Jiménez - El goleador azteca ya marcó dos goles en el presente mundial, ha demostrado estar presente en jugadas importantes.

EI: Julián Quiñones - El único jugador junto a Rangel que ha iniciado todos los partidos como titular y no es para menos gracias a su extraordinario nivel marcando tres goles.

Así se vería la formación de México (4-1-2-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Erik Lira; Gilberto Mora, Luis Romo.

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

La alineación de Inglaterra vs México en los octavos de final

Hary Kane ha marcado cinco goles en el Mundial | Megan Briggs/GettyImages

PO: Jordan Pickford - Es un guardameta experimentado y muy confiable, con excelentes reflejos, gran liderazgo y muy buen juego con los pies. Suele crecer en los partidos importantes.

LD: Djed Spence - Es un lateral rápido y potente, con gran capacidad para recorrer toda la banda y aportar profundidad en ataque.

DFC: Ezri Konsa - Es un central sólido y confiable, fuerte en el marcaje, rápido al corte y con buen posicionamiento defensivo.

DFC: Marc Guéhi - Es un defensor seguro con el balón, destaca por su inteligencia táctica y capacidad para anticipar las jugadas.

LI: Nico O'Reilly - Es un joven futbolista versátil, con buena técnica y capacidad para incorporarse al ataque sin descuidar sus labores defensivas.

MC: Elliot Anderson - Es un mediocampista dinámico y creativo, con buena conducción de balón y energía para presionar y recuperar.

MC: Declan Rice - Es el equilibrio del equipo. Es un centrocampista de clase mundial, excelente recuperando balones, con gran despliegue físico y precisión en la distribución.

MD: Noni Madueke - Es un extremo muy habilidoso, rápido y desequilibrante. Destaca por su regate y capacidad para generar peligro en el uno contra uno.

MCO: Jude Bellingham - Una de las grandes figuras del mediocampo inglés. Completo, elegante y con enorme personalidad; combina visión de juego, llegada al área, recuperación y gol.

MI: Marcus Rashford - Es un atacante explosivo, muy veloz y con un potente disparo. Es especialmente peligroso cuando encuentra espacios para correr.

DC: Harry Kane - Es el capitán y máximo goleador histórico de Inglaterra. Delantero de clase mundial, con gran capacidad de definición, juego aéreo, visión para asistir y liderazgo. Compite por la Bota de Oro con cinco goles en el torneo.

Así se vería la formación del Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford.

Defensa: Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O'Reilly.

Mediocampista: Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford.

Delanteros: Harry Kane.