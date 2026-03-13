Las bajas de Chivas para el duelo en contra de Santos

Chivas se prepara para encarar su próximo compromiso frente a Santos Laguna con dos ausencias importantes en su línea defensiva. El conjunto rojiblanco deberá modificar su estructura habitual debido a problemas físicos y disciplinarios que afectan directamente al funcionamiento de su zona baja.

Las bajas se concentran en posiciones clave dentro del sistema que utiliza Gabriel Milito. El entrenador argentino ha apostado en varios partidos por una línea de tres centrales, esquema que ahora se verá alterado por las ausencias de dos futbolistas que venían teniendo participación dentro del planteamiento.

Golpe al esquema del Rebaño. ❌🔴⚪



Chivas pierde a dos pilares defensivos justo antes de recibir a Santos Laguna.



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La primera de esas bajas corresponde a Luis Romo, quien se desempeñaba como líbero dentro de esa línea defensiva. El mediocampista reconvertido en defensor no podrá estar disponible debido a una lesión que lo dejó fuera de la convocatoria para el partido frente al conjunto lagunero.

La ausencia de Romo representa un problema significativo en términos tácticos, ya que su papel dentro del esquema era fundamental para iniciar la salida de balón y coordinar los movimientos defensivos. Su lectura de juego y capacidad para ocupar espacios habían sido factores importantes en la estructura del equipo.

A esta baja se suma también la de Daniel Aguirre, quien venía desempeñándose como central por derecha dentro del sistema defensivo. El defensor no podrá participar en este encuentro debido a una suspensión provocada por acumulación de tarjetas, situación que obliga al cuerpo técnico a replantear la zaga.

Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La combinación de ambas ausencias genera un escenario complejo para el entrenador rojiblanco. No solo se trata de sustituir nombres dentro de la alineación, sino también de encontrar jugadores que puedan replicar funciones específicas dentro de un sistema que exige coordinación y disciplina táctica.

Ante este panorama, Gabriel Milito tendrá que recurrir a rotaciones dentro de su plantilla para cubrir los espacios que dejan estas dos bajas. El técnico argentino evaluará distintas alternativas durante la semana con el objetivo de mantener estabilidad defensiva frente a un rival que suele ser agresivo en ataque.

Dentro de esas opciones, el cuerpo técnico analiza perfiles que puedan adaptarse a la estructura de tres centrales o incluso ajustar el sistema dependiendo de los futbolistas disponibles. La versatilidad de algunos elementos del plantel podría ser clave para resolver esta situación.