Las camisetas más vendidas del mundo en 2025 - rankeadas

Por lo general, si de clubes hablamos, pensar en cuáles son las camisetas más vendidas en el mundo no va a tener sorpresa: el Real Madrid o el FC Barcelona suelen lideran de manera alternada.

En este 2025, el Merengue lleva 3.133.000 unidades vendidas de manera oficial, 193 mil camisetas más que los culés (2.940.000).

Pero el ranking cambia cuando se habla de jugadores concretos en lugar de equipo. Ahí el más vendedor ya no es Messi ni Cristiano Ronaldo, aunque tienen un puesto alto ambos: quien más vende es Lamine Yamal, figura del Barcelona.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Para la siguiente posición, tampoco hay discusión: de manera holgada Lionel Messi supera a CR7 (que justamente no aparece hasta el puesto 7).

A partir del tercer lugar, la disputa es mas reñida, pero Lewandowski supera por poca diferencia a Mbappé. Por su parte, Vinicius Jr. y de Arrascaeta continúan la tabla, hasta llegar al séptimo puesto de Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes, Harry Kane y Rodrygo completan los 10 primeros puestos.

El ranking completo

10. Rodrygo

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Vendió 798 mil camisetas. Viene siendo uno de los peores años de su carrera, ya que en el Real Madrid no convierte un gol desde marzo de este año, y llega a la terrible cifra de 29 encuentros consecutivos sin gritar un gol. Xabi Alonso y Carlo Ancelotti, sus entrenadores, siguen confiando en él.

9. Harry Kane

FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - Bundesliga | Sebastian Widmann/GettyImages

Vendió 867 mil camisetas. Con 54 goles es el segundo goleador del año en el Bayern Múnich, más allá de especulaciones que lo podrían acercar al FC Barcelona en la próxima temporada ante una eventual salida de Lewandowski.

8. Bruno Fernandes

Manchester United v Everton - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La figura del Manchester United vendió 878.000 camisetas. Con más de 300 partidos en los Diablos Rojos, 100 goles y 85 asistencias, se transformó en un símbolo del club y busca coronar con un gigante que atraviesa una fuerte crisis pero quiere volver a ser.

7. Cristiano Ronaldo

Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Extraordinario número, con 925.000 camisetas vendidas. En vigencia total y en la búsqueda de los 1.000 goles en su carrera, lleva 38 gritos sagrados en este 2025 y es el décimo goleador del 2025 en 43 partidos jugados, con un gran promedio de 0.88.

6. Giorgian De Arrascaeta

Flamengo v Bragantino - Brasileirao 2025 | Dhavid Normando/GettyImages

El uruguayo vende 975.000 camisetas en este 2025, siendo de las figuras del Flamengo finalista de la Copa Libertadores, que el próximo fin de semana jugará por el título ante Palmeiras. Es el futbolista que más partidos jugó en este año, y también quien más convirtió: 35 encuentros y 18 goles.

5. Vinícius Jr.

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El crack del Real Madrid quedó muy cerca de superar el millón de remeras vendidas, pero el número en sí es impactante: 992.000. 17 partidos, 5 goles y 4 asistencias en esta temporada que transcurre y lo tiene entre la espada y la pared con su club por la renovación de su contrato con la Casablanca.

4. Kylian Mbappé

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El francés es el primero en superar el millón, con la cifra exacta de 1.020.000. Es el goleador de la Champions con 9 goles en 5 partidos (dos tripletes y un doblete) y en LaLiga también es el Pichichi, con 13 goles en 13 partidos, además de 3 asistencias. Bestial.

3. Robert Lewandowski

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Como era de esperar, el centrodelantero polaco del Barcelona integra el podio con 1.110.000 de camisetas vendidas. En el puesto 26 de goleadores del 2025, con 31 goles en 49 partidos, es uno de los jugadores más queridos por la afición culé.

2. Lionel Messi

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

En la MLS, en París o en Barcelona, donde esté, es una máquina de facturar dinero y el Inter Miami lo entendió: el astro argentino vendió 1.278.000 ejemplares de las diferentes camisetas, junto a la de Argentina. 40 partidos y 38 goles para el argentino, incluso aportando 22 asistencias, solo con el Inter Miami.

1. Lamine Yamal

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Robin Jones/GettyImages

Con 18 años, es el máximo exponente del FC Barcelona, que le dio la '10' y fue un boom total: vendió 1.315.000 remeras con su número y dorsal. En esta media temporada 2025/2026, jugó 13 partidos entre LaLiga y la Champions League, con 6 goles y 5 asistencias.

Camisetas más vendidas en 2025

Jugador Número de camisetas vendidas 1. Lamine Yamal 1.315.000 2. Leo Messi 1.278.000 3. Robert Lewandowski 1.110.000 4. Kylian Mbappé 1.020.000 5. Vinícius Jr. 992.000 6. Giorgian De Arrascaeta 975.000 7. Cristiano Ronaldo 925.000 8. Bruno Fernandes 878.000 9. Harry Kane 867.000 10. Rodrygo 798.000

