Las camisetas más vendidas del mundo en 2025 - rankeadas

Por lo general, si de clubes hablamos, pensar en cuáles son las camisetas más vendidas en el mundo no va a tener sorpresa: el Real Madrid o el FC Barcelona suelen lideran de manera alternada.
En este 2025, el Merengue lleva 3.133.000 unidades vendidas de manera oficial, 193 mil camisetas más que los culés (2.940.000).
Pero el ranking cambia cuando se habla de jugadores concretos en lugar de equipo. Ahí el más vendedor ya no es Messi ni Cristiano Ronaldo, aunque tienen un puesto alto ambos: quien más vende es Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Para la siguiente posición, tampoco hay discusión: de manera holgada Lionel Messi supera a CR7 (que justamente no aparece hasta el puesto 7).
A partir del tercer lugar, la disputa es mas reñida, pero Lewandowski supera por poca diferencia a Mbappé. Por su parte, Vinicius Jr. y de Arrascaeta continúan la tabla, hasta llegar al séptimo puesto de Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes, Harry Kane y Rodrygo completan los 10 primeros puestos.
El ranking completo
10. Rodrygo
Vendió 798 mil camisetas. Viene siendo uno de los peores años de su carrera, ya que en el Real Madrid no convierte un gol desde marzo de este año, y llega a la terrible cifra de 29 encuentros consecutivos sin gritar un gol. Xabi Alonso y Carlo Ancelotti, sus entrenadores, siguen confiando en él.
9. Harry Kane
Vendió 867 mil camisetas. Con 54 goles es el segundo goleador del año en el Bayern Múnich, más allá de especulaciones que lo podrían acercar al FC Barcelona en la próxima temporada ante una eventual salida de Lewandowski.
8. Bruno Fernandes
La figura del Manchester United vendió 878.000 camisetas. Con más de 300 partidos en los Diablos Rojos, 100 goles y 85 asistencias, se transformó en un símbolo del club y busca coronar con un gigante que atraviesa una fuerte crisis pero quiere volver a ser.
7. Cristiano Ronaldo
Extraordinario número, con 925.000 camisetas vendidas. En vigencia total y en la búsqueda de los 1.000 goles en su carrera, lleva 38 gritos sagrados en este 2025 y es el décimo goleador del 2025 en 43 partidos jugados, con un gran promedio de 0.88.
6. Giorgian De Arrascaeta
El uruguayo vende 975.000 camisetas en este 2025, siendo de las figuras del Flamengo finalista de la Copa Libertadores, que el próximo fin de semana jugará por el título ante Palmeiras. Es el futbolista que más partidos jugó en este año, y también quien más convirtió: 35 encuentros y 18 goles.
5. Vinícius Jr.
El crack del Real Madrid quedó muy cerca de superar el millón de remeras vendidas, pero el número en sí es impactante: 992.000. 17 partidos, 5 goles y 4 asistencias en esta temporada que transcurre y lo tiene entre la espada y la pared con su club por la renovación de su contrato con la Casablanca.
4. Kylian Mbappé
El francés es el primero en superar el millón, con la cifra exacta de 1.020.000. Es el goleador de la Champions con 9 goles en 5 partidos (dos tripletes y un doblete) y en LaLiga también es el Pichichi, con 13 goles en 13 partidos, además de 3 asistencias. Bestial.
3. Robert Lewandowski
Como era de esperar, el centrodelantero polaco del Barcelona integra el podio con 1.110.000 de camisetas vendidas. En el puesto 26 de goleadores del 2025, con 31 goles en 49 partidos, es uno de los jugadores más queridos por la afición culé.
2. Lionel Messi
En la MLS, en París o en Barcelona, donde esté, es una máquina de facturar dinero y el Inter Miami lo entendió: el astro argentino vendió 1.278.000 ejemplares de las diferentes camisetas, junto a la de Argentina. 40 partidos y 38 goles para el argentino, incluso aportando 22 asistencias, solo con el Inter Miami.
1. Lamine Yamal
Con 18 años, es el máximo exponente del FC Barcelona, que le dio la '10' y fue un boom total: vendió 1.315.000 remeras con su número y dorsal. En esta media temporada 2025/2026, jugó 13 partidos entre LaLiga y la Champions League, con 6 goles y 5 asistencias.
