Las cifras que demuestran la influencia de Mbappé en el Real Madrid

El Real Madrid está teniendo una temporada con bastantes sobresaltos, con su entrenador, Xabi Alonso, en la cuerda floja en la previa del último partido del 2025. En ese contexto, una figura sobresale por encima de todas las demás, cargándose al hombro al gigante español con goles y asistencias.

Kylian Mbappé está a nada de convertirse en el máximo goleador del Madrid en un año natural, algo que puede lograr este fin de semana en el encuentro frente al Sevilla en el Bernabéu. En la primera mitad de la temporada 2025/26, el francés acumula 33 G+A (goles y asistencias), duplicando los aportes del segundo y demostrando así su importancia en el equipo de Xabi Alonso.

En el segundo puesto está Vinicius Jr. con 12, mientras que Arda Güler ocupa el tercer lugar de esta tabla con 10. Jude Bellingham tiene ocho, Federico Valverde cuatro y Rodrygo, que cortó una racha de 32 partidos sin marcar, tiene tres.

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El internacional francés está anotando mucho más de lo que asiste, repartiendo esas 33 influencias en 28 goles y cinco asistencias. Sobre esos tantos, lleva 17 en misma cantidad de partidos jugados por LaLiga y 9 en la UEFA Champions League, donde disputó solamente cinco encuentros y la rompió con un póker de gritos frente al Olympiacos en Atenas. Además, le marcó un doblete al Talavera por los 16avos de final de la Copa del Rey el pasado miércoles.

El Real Madrid está segundo en el campeonato español con 39 puntos, a cuatro del FC Barcelona. En la competencia continental es uno de los que estaría ingresando, al menos a esta hora, de manera directa en los octavos de final, aunque la derrota frente al Manchester City los dejó en una posición incómoda y saben que no pueden confiarse si quieren ir directamente a dicha instancia de mata-mata.

