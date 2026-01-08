Las claves tácticas del duelo decisivo en el Emirates entre el Arsenal y el Liverpool

El calendario de la Premier League ofrece este jueves uno de los partidos más esperados de la temporada. El Arsenal y Liverpool vuelven a verse las caras en un contexto muy distinto al del inicio del curso. Lo que en agosto parecía una reafirmación del dominio de los Reds, hoy se presenta como una oportunidad para que los Gunners consoliden su liderato y su candidatura al título.

Mientras el equipo de Mikel Arteta avanza con paso firme en lo más alto de la tabla, el Liverpool de Arne Slot atraviesa una campaña irregular que lo mantiene lejos de la pelea por el campeonato y más pendiente de asegurar plaza en la próxima Champions League. En este escenario, el choque del Emirates se decidirá en pequeños detalles y duelos individuales de alto nivel.

1. Bukayo Saka vs Milos Kerkez: una banda bajo la lupa

Bournemouth v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El enfrentamiento entre Bukayo Saka y Milos Kerkez apunta a ser uno de los focos principales del partido. El extremo inglés no ha alcanzado cifras deslumbrantes esta temporada, pero su influencia en el juego del Arsenal sigue siendo determinante. Su velocidad, capacidad de desborde y precisión en el último pase continúan poniendo en aprietos a cualquier defensa que se cruce en su camino. Enfrente estará un Kerkez que aún no ha logrado asentarse con autoridad en el lateral izquierdo del Liverpool. Fichado como relevo natural de Andy Robertson, el húngaro ha dejado más dudas que certezas, especialmente en situaciones defensivas individuales. Su tendencia a arriesgar sin balón y cierta irregularidad en los duelos convierten este emparejamiento en una potencial vía de peligro constante para los Reds. Con el apoyo ofensivo de Jurriën Timber, la banda derecha del Arsenal puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza si el Liverpool no ajusta bien las ayudas.

2. Alisson Becker vs David Raya: seguridad bajo palos en un partido de máxima exigencia

Fulham v Liverpool - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

En un encuentro de alto voltaje como el Arsenal–Liverpool, el protagonismo no se limita a los jugadores de campo. Los porteros pueden convertirse en figuras decisivas, y el duelo entre Alisson Becker y David Raya enfrenta a dos de los guardametas más completos de la Premier League. Alisson sigue siendo uno de los grandes pilares del Liverpool, incluso en una temporada irregular del conjunto de Anfield. Su capacidad para sostener al equipo en momentos de inferioridad, su dominio del uno contra uno y su fiabilidad en situaciones de máxima presión continúan marcando diferencias. Además, su juego con los pies sigue siendo una herramienta clave para iniciar ataques y aliviar la presión rival, especialmente ante un Arsenal que presiona alto y con intensidad. En el otro lado aparece David Raya, plenamente consolidado como el guardián de la portería gunner. El español ha aportado una notable mejora en la salida de balón y una mayor seguridad en el juego aéreo, aspectos fundamentales en el sistema de Mikel Arteta. Su lectura del juego y su rapidez para actuar como líbero permiten al Arsenal defender más arriba y controlar mejor los ritmos del partido. Mientras Alisson puede convertirse en el salvavidas del Liverpool si el dominio local se impone, Raya será clave para mantener la solidez que ha hecho del Emirates un fortín esta temporada. Un error, una parada decisiva o una intervención providencial pueden decantar el resultado en un duelo donde cada detalle cuenta.

3. Declan Rice vs Ryan Gravenberch: control, llegada y equilibrio

Bournemouth v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Declan Rice se ha consolidado como el eje sobre el que gira el Arsenal. Más allá de su incuestionable solidez defensiva, el inglés ha añadido una dimensión ofensiva que lo convierte en una amenaza constante desde segunda línea. Su capacidad para aparecer en el área y su precisión a balón parado lo han elevado a una nueva categoría esta temporada. La misión de frenarle recaerá, en gran parte, sobre Ryan Gravenberch. El centrocampista neerlandés ha tenido que asumir un rol exigente en un Liverpool falto de estabilidad en la medular. Aunque ha dejado actuaciones notables y una cifra de goles sorprendente para su posición, sufre cuando el partido exige orden táctico y concentración defensiva constante. Si Gravenberch no recibe el respaldo adecuado de sus compañeros en el centro del campo, Rice puede imponer su ritmo y marcar diferencias en los metros decisivos.

4. Martín Zubimendi vs Florian Wirtz: la batalla silenciosa en la zona central

Fulham v Liverpool - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Uno de los duelos más interesantes puede darse lejos de los focos. Florian Wirtz, en clara progresión tras un inicio irregular, se ha convertido en el principal argumento ofensivo del Liverpool. Su movilidad entre líneas, inteligencia para ocupar espacios y creciente confianza lo hacen imprevisible, independientemente de si parte desde banda o desde una posición más centrada. Para contrarrestar su influencia, el Arsenal confía en Martín Zubimendi. El mediocentro español ha encajado con naturalidad en el esquema de Arteta, aportando equilibrio, lectura de juego y rigor posicional. Su tarea será seguir de cerca las recepciones de Wirtz, anticiparse a sus conducciones y cortar la conexión con los atacantes. Si Zubimendi logra neutralizar al alemán, el Liverpool verá seriamente limitada su capacidad para generar peligro en campo rival.

