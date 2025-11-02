El FC Barcelona fue superado ampliamente por el Real Madrid y vio truncada su racha perfecta contra su eterno rival desde la llegada de Hansi Flick.

El equipo de Xabi Alonso se mostró más incisivo, intenso y, en definitiva, superior al vigente campeón de LaLiga. El Real Madrid dominó al Barcelona durante largos tramos del partido y el resultado final de 2-1 quizá sea incluso demasiado benévolo para el equipo de Flick, dado lo ocurrido en el Santiago Bernabéu.

Esta derrota fue la tercera del Barcelona en cinco partidos de octubre, la misma cantidad que los catalanes habían sufrido en los primeros ocho meses de 2025.

Las actuaciones poco convincentes se han convertido en la tónica del Barcelona en la segunda temporada de Flick. El equipo está muy lejos del nivel de la triunfal temporada 2024-25, que generó grandes expectativas al inicio de la campaña.

Afortunadamente para el Barcelona, ​​aún queda mucho por escribir esta temporada, pero ahora se encuentran a cinco puntos de los blancos en La Liga tras el duro golpe sufrido en el Clásico. En estos momentos, hay más dudas que certezas en torno al Barça y se necesita un cambio significativo para recuperarse de la racha negativa de resultados.

Redescubrir la identidad

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

En cierto modo, perder contra el Real Madrid por primera vez en la era Flick era quizás justo lo que el Barcelona necesitaba.

El Barcelona comenzó la temporada dando la impresión de ser un equipo que aún se regodeaba en el éxito de la temporada anterior, comportándose como un conjunto que simplemente necesitaba presentarse para ganar partidos. Su calidad individual y sus momentos mágicos les permitieron encadenar ocho partidos invictos al inicio de la temporada, pero su suerte se acabó.

Durante toda la primera temporada de Flick, el Barça jugó como un equipo entregado, motivado únicamente por devolver al club a la cima del fútbol español y europeo. Derrotar al Real Madrid en dos ocasiones no alteró la mentalidad del Barça ni disminuyó su hambre de victoria, y volvieron a vencer a su eterno rival dos veces más en el último mes de la temporada.

Pero el éxito de la temporada 2024-25 parece haberse subido a la cabeza de un equipo joven que ha jugado toda la presente temporada sin la garra, la intensidad y el deseo que definieron al equipo de la temporada pasada. El Barcelona juega como un equipo desarticulado, dependiendo de individualidades en lugar de la suma de sus partes.

El esfuerzo y la intensidad son imprescindibles para el éxito del Barça en el sistema de Flick. El Barcelona debe unirse y recuperar su carácter. La contundente derrota del Barça a manos del Real Madrid, que puso fin a su racha de cuatro victorias consecutivas en el Clásico, significa que los catalanes deben volver a la carga, y eso es precisamente lo que necesita un equipo que parece haberse dormido en los laureles.

Encontrar la estabilidad defensiva

Real Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En los 13 partidos disputados esta temporada en todas las competiciones, el Barcelona solo ha mantenido su portería a cero en tres ocasiones, dos de ellas contra equipos que actualmente luchan por no descender en LaLiga.

Eric García y Pau Cubarsí han sido la pareja de centrales preferida de Flick hasta el momento. Si bien ambos aportan mayor calidad con el balón, se trata de una dupla unidimensional que carece de físico, velocidad y potencia, como quedó patente con el Real Madrid y Kylian Mbappé.

Ronald Araújo ha cometido varios errores últimamente y ha sido objeto de duras críticas por parte de la afición del Barça. No obstante, la tenacidad, la potencia física y el innegable liderazgo del uruguayo son precisamente lo que el Barcelona echa de menos tras la marcha de Íñigo Martínez.

Si Flick se mantiene firme en su táctica de defensa adelantada —y no hay indicios de que vaya a cambiar—, entonces Araújo, el mejor central del Barcelona en espacios abiertos, debe entrar en el once inicial.

Esto también permitiría a García competir por la titularidad en el lateral derecho, donde rindió a un nivel excepcional al final de la temporada pasada. Jules Koundé ha estado lejos del nivel que mostró la temporada anterior, pero nadie le quita el puesto en el once.

El Barcelona no puede considerarse un aspirante serio al título con el estado actual de su defensa. Flick debe encontrar soluciones para reforzar su zaga, o bien, debería considerar fichar a un defensa en enero.

Desbloquear el ataque

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

Nadie habría considerado a Marcus Rashford y Fermín López como los dos atacantes más peligrosos del Barcelona al inicio de la temporada, pero sin embargo, demostraron serlo contra el Real Madrid.

El ataque del Barcelona se ha mostrado falto de imaginación y lento durante el último mes, a excepción de la contundente victoria por 6-1 contra un Olympiacos mermado por las lesiones. Si bien las lesiones han influido notablemente, cabe destacar que el bajón ofensivo del Barça también se debe, en gran medida, al bajo rendimiento de jugadores clave.

Dani Olmo ha tenido una temporada decepcionante, aportando escasa o nula creatividad en el último tercio del campo, antes de que una lesión en los isquiotibiales lo dejara fuera de los últimos tres partidos del Barcelona. Aunque Robert Lewandowski y Ferran Torres suman cuatro goles en La Liga esta temporada, su rendimiento general ha estado lejos de ser bueno, ofreciendo poca participación con y sin balón, además de sufrir problemas físicos.

El único gol de Lamine Yamal, sin contar los penaltis, llegó en la segunda jornada. Es evidente que la joven promesa aún no se ha recuperado del todo de una persistente lesión en la ingle y se le ve algo más lento y dubitativo que en la temporada 2024-25.

En general, el ataque del Barcelona parece fuera de ritmo. La delantera carece de dinamismo, combinaciones rápidas, creatividad y definición. La ausencia de Raphinha ha sido un golpe durísimo, pero el Barça debería tener suficientes alternativas para suplir su baja.

Olmo y Lewandowski volverán pronto. Flick ahora debe encontrar la manera de reactivar un ataque que no funcionó y que se mostró inofensivo en el Bernabéu. Entre las lesiones y la irregularidad, Flick aún no ha logrado repetir el mismo cuarteto de ataque en partidos consecutivos esta temporada.

Manejo cuidadoso de las lesiones

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

A menos de tres meses de iniciada la temporada, 15 jugadores del Barcelona ya se han perdido partidos por lesión. Desde agosto, no ha habido una semana completa sin una nueva lesión.

La plantilla del Barcelona ha estado muy mermada durante los últimos dos meses, con varios jugadores teniendo que disputar tres partidos en tan solo ocho días. El mejor ejemplo es Pedri, quien había sido titular en los 13 partidos y acumulaba 53 apariciones consecutivas con su club y su selección desde finales de enero.

Quizás el jugador más influyente del equipo de Flick esté a punto de perderse un partido, posiblemente hasta diciembre, por una lesión en los isquiotibiales.

Se une a Gavi, Raphinha, Marc-André ter Stegen y Andreas Christensen en la enfermería. Una larga lista que se ha mantenido prácticamente igual desde hace tiempo. Parece que cada vez que un jugador recibe el alta, otro se lesiona.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAINING | JOSEP LAGO/GettyImages

Las lesiones han influido en el cansancio generalizado al inicio de la temporada, lo que ha contribuido a la falta de intensidad del Barça durante los partidos.

Flick y su equipo deben evaluar qué se puede hacer para prevenir más lesiones. También es fundamental que no apresuren el regreso de los jugadores. El Barcelona presionó para que Raphinha estuviera listo a tiempo para el Clásico y agravó su lesión en los isquiotibiales.

Lo mismo ocurrió con la lesión inguinal de Yamal a finales de septiembre. El español ya está de vuelta, pero parece no estar al 100% y el Barcelona está tentando a la suerte.

No se puede hacer nada para eliminar la actual lista de lesionados, pero el Barcelona debe hacer todo lo posible para proteger a sus jugadores gestionándolos adecuadamente.

Si el Barcelona va a sufrir una crisis de lesiones, es mejor que ocurra ahora que durante la parte decisiva de la temporada. Pero si no hay un cambio en el enfoque hacia la preparación física de los jugadores y la preocupante tendencia continúa, no habrá mucho por lo que competir la próxima primavera.