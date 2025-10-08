Las declaraciones de Alexis Gutiérrez tras su regreso a la selección mexicana

A nueve meses de la Copa del Mundo, está claro que Javier Aguirre y su cuerpo técnico comienzan a definir los boletos finales para la selección mexicana. Para nadie es un secreto que el técnico nacional tiene ya en la mente a varios jugadores que serán parte de su lista final pase lo que pase de aquí al próximo verano.

Sin embargo, aún hay algunas vacantes en juego, mismas que jugadores que no son tan regulares en el Tri se disputan. Uno de esos casos es el de Alexis Gutiérrez. El hombre del América ha retornado con México luego de un año de ausencia y tiene bien en claro que su oportunidad de levantar la mano es ahora o nunca.

Javier Aguirre representa un técnico con mucha experiencia. Me está dando confianza, quiero responderle dentro del campo, hacer las cosas bien y demostrar todo lo que soy capaz. Es una oportunidad muy grande para mi poder estar preparándome para un Mundial. Estoy ilusionado y voy a dar todo de mi para poder estar. Alexis Gutiérrez

America v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Alexis tiene bien en claro que a menos de un año de la Copa del Mundo, no le van a sobrar oportunidades de mostrar sus virtudes a Javier Aguirre, por lo que el mexicano quiere aprovechar este llamado.

Representa una oportunidad, una ilusión poder estar aquí otra vez. Quiero hacer las cosas bien, quiero demostrar y quiero aprovechar cada oportunidad. Es un orgullo poder portar esta camiseta y poder tener tantos jugadores acá. Representa también una responsabilidad. Alexis Gutiérrez

Alexis tenía prácticamente un año sin ser llamado al Tri. La última ocasión fue en noviembre del año pasado para los cuartos de final de la Nations League donde México venció a Honduras. El hoy hombre del América tuvo 66 minutos dentro del terreno de juego en el duelo de vuelta en el estadio Nemesio Diez.

