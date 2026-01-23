Las declaraciones de Álvaro Arbeloa respecto a la continuidad de Vinícius y su renovación con el Real Madrid

El Real Madrid se prepara de cara al trascendental duelo ante el Villarreal por LaLiga, con el objetivo de ganarle al tercero de la clasificación y que, de hacerlo, relegará al segundo puesto al FC Barcelona por lo menos hasta que juegue su partido.

Como es tradición, el entrenador del club habló a 24 horas del duelo, por lo que Álvaro Arbeloa dejó varios títulos, entre los cuales confirmó el regreso de Rodrygo y se pronunció sobre la renovación de Vinícius en el Real Madrid.

"Eso no me corresponde a mí, le corresponde al club y Vinícius, mi deseo es que Vinicius Jr. siga haciendo historia en el Real Madrid", señaló contundente el técnico.

🗣️ Álvaro Arbeloa: ¿Renovación Vinícius? "Eso no me corresponde a mí, le corresponde al club y Vinícius, mi deseo es que VINÍCIUS siga haciendo historia en el REAL MADRID."



👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/rRcpeHW6WM — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 23, 2026

Regreso de Rodrygo

“Rodrygo va a estar en la convocatoria”, aseguró Arbeloa, confirmando el regreso del atacante tras superar las molestias físicas que lo alejaron de los terrenos de juego desde la final de la Supercopa de España. El brasileño se perdió los tres últimos encuentros oficiales, por lo que su vuelta supone un refuerzo importante para el tramo decisivo de la temporada.

El regreso de Rodrygo y la continuidad de Vinícius Júnior aparecen como dos factores clave para un Real Madrid que busca mantener su competitividad en LaLiga y en Europa, en un momento decisivo del calendario.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Antonio Villalba/GettyImages

Por último, ratificó que no habrá fichajes y que en tal caso, se usará a la cantera: “Tengo una plantilla extraordinaria. Si hace falta algo, tenemos una gran cantera, como siempre ha sido en la historia del Madrid”, aseguró el exdefensor, en referencia a los futbolistas que ya dirigió durante su período a cargo del Castilla.

