Las declaraciones de Álvaro Fidalgo tras el amargo empate entre México y Perú
Si bien fueron superiores dentro de la cancha, la selección mexicana no pudo ir más allá del empate en contra de Perú. Luego del cotejo, los jugadores nacionales ofrecieron declaraciones, uno de ellos Álvaro Fidalgo, quien tuvo un rol de referente dentro de la cancha por primera vez desde que es seleccionado nacional.
Lo que fue el final de la primera parte y la segunda merecimos un poco más. Rafa nos habla mucho de las formas, la importancia de las formas siempre, no solo es ganar por ganar, el resultado siempre es importante en el fútbol pero a partir de una buena organización del equipo.Álvaro Fidalgo
Álvaro celebró la cantidad de jóvenes que Rafael Márquez colocó dentro del equipo, ya se de inicio o desde el banco durante el cotejo ante los peruanos.
El mensaje para los chicos que puedan y tengan la oportunidad es que les va a venir muy bien futbolísticamente, mentalmente, en todos los aspectos, el salir de lo que es su país, su familia, el ir a otro lado, seguir creciendo, también es muy positivo para la selección.Álvaro Fidalgo
Para concluir, Fidalgo habló al respecto de su presente en el Betis, donde, no tiene un rol necesariamente estelar dentro de la cancha.
Mucha gente sacó muchas cosas este verano, algunos hasta hicieron programas de que estaba de vuelta, nada que ver. La verdad es que no es fácil obviamente, pero bueno es un equipo de Champions, somos ocho jugadores en tres posiciones, jugadores con Champions Leagues, con Mundiales, con un nivel altísimo. En lo único que me enfoco es en crecer en cada entrenamiento, en cada minuto que tengo, ya sean 90, 30 o 10 minutos.Álvaro Fidalgo
De momento, todo indica que Fidalgo parte en selección desde el mismo rol que en el Betis, la suplecia.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.