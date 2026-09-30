Las declaraciones de Álvaro Fidalgo tras el amargo empate entre México y Perú

Si bien fueron superiores dentro de la cancha, la selección mexicana no pudo ir más allá del empate en contra de Perú. Luego del cotejo, los jugadores nacionales ofrecieron declaraciones, uno de ellos Álvaro Fidalgo, quien tuvo un rol de referente dentro de la cancha por primera vez desde que es seleccionado nacional.

🚨¡FIDALGO VE BUENAS SENSACIONES! 😱🇲🇽⚽ Tras el 1-1 con Perú, resaltó pruebas y bases del proceso de Márquez. https://t.co/vZE26tU72w pic.twitter.com/4Euspr1QRi — Claro Sports (@ClaroSports) September 30, 2026

Lo que fue el final de la primera parte y la segunda merecimos un poco más. Rafa nos habla mucho de las formas, la importancia de las formas siempre, no solo es ganar por ganar, el resultado siempre es importante en el fútbol pero a partir de una buena organización del equipo. Álvaro Fidalgo

Álvaro celebró la cantidad de jóvenes que Rafael Márquez colocó dentro del equipo, ya se de inicio o desde el banco durante el cotejo ante los peruanos.

Mexico v Peru - International Friendly | Elsa/GettyImages

El mensaje para los chicos que puedan y tengan la oportunidad es que les va a venir muy bien futbolísticamente, mentalmente, en todos los aspectos, el salir de lo que es su país, su familia, el ir a otro lado, seguir creciendo, también es muy positivo para la selección. Álvaro Fidalgo

Para concluir, Fidalgo habló al respecto de su presente en el Betis, donde, no tiene un rol necesariamente estelar dentro de la cancha.

Mucha gente sacó muchas cosas este verano, algunos hasta hicieron programas de que estaba de vuelta, nada que ver. La verdad es que no es fácil obviamente, pero bueno es un equipo de Champions, somos ocho jugadores en tres posiciones, jugadores con Champions Leagues, con Mundiales, con un nivel altísimo. En lo único que me enfoco es en crecer en cada entrenamiento, en cada minuto que tengo, ya sean 90, 30 o 10 minutos. Álvaro Fidalgo

De momento, todo indica que Fidalgo parte en selección desde el mismo rol que en el Betis, la suplecia.

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