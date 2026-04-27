Las declaraciones de André Jardine luego de la caída de América contra Atlas

Si bien se han colado casi que de milagro, el América está en los cuartos de final de la Liga MX. El equipo entra en octava posición luego de la caída en la jornada final contra el Atlas. El técnico del cuadro del nido de Coapa, André Jardine, lamentó el último tropiezo.

“DEBIÓ PEGARLE DE FORMA DISTINTA” 🗣️



André Jardine señaló que el mediocampista Raphael Veiga es un buen cobrador de penales y tiene un historial positivo en grandes citas, pero deberá aguantar las críticas por su error



📹 Enrique Martínez pic.twitter.com/6OZqqkRmAv — MedioTiempo (@mediotiempo) April 26, 2026

Salimos con un gusto amargo, no fue bueno, Atlas dando la vida por el empate, le salió la victoria. El equipo, a partir del partido de Tijuana con Chivas se relajó un poco, sabíamos que ya estábamos, fue un mix de sensaciones, de intentar motivarlos, jugar de la forma más seria posible en general; el equipo se fue rápido del partido. André Jardine

Raphael Veiga falló un penalti que cambió el encuentro para mal en contra del América. El técnico del nido habló sobre el fallo.

America v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Ya hablamos en el vestidor, es un buen cobrador de penaltis, tiene un récord de aciertos, pateó en Libertadores, finales y semifinales, Brian cedió para darle más confianza, para ver si agarraba mejores vibras, fue feliz en patear. Al final, tiene que ser fuerte; va a recibir críticas, sabiendo dónde está parado. En Palmeiras es igual; la forma de la afición es cobrar todo a los jugadores. Debió pegarle de forma distinta. Hasta los más experimentados deben estar abiertos a aprender. Aprendió una fuerte lección, como todos: la última oportunidad que tenemos de cometer errores y no estamos fuera del torneo. A partir del próximo partido, con un error como el de hoy, difícilmente vamos a avanzar. Con la experiencia de los jugadores, vamos a saber diferenciar a qué estamos jugando. André Jardine

Concluyó hablando del duelo de cuartos de final donde se medirán al líder de la Liga MX, los Pumas de la UNAM.

Los profesionales no entramos en discusiones de favorito, es un tema importante para los periodistas, es su trabajo. Es un Pumas con buen trabajo, no es fácil ser líder del torneo, lo sabemos bien porque así vivimos, al final del cierre del torneo, sabes que no importa, yo entendí bien esto, sirve para todos los equipos; no existe el campeón de la jornada 17 o 10 o 15, el campeón es el de final de la Liguilla. El partido con Pumas es un clásico; en clásicos no hay favoritos, aunque vayan por arriba, los clásicos son muy parejos, tiene todo para ser un clásico bastante parejo. André Jardine