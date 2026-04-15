Las declaraciones de André Jardine luego de la caída de América en CONCACAF

El primer fracaso del América en el semestre se ha firmado. Los de la capital del país dieron otro tropiezo en torneo internacional quedando eliminados de la CONCACAF a manos del cuadro de Nashville. El golpe se ha hecho más doloroso luego que la caída se dio en la cancha del Estadio Azteca.

De forma natural, el hombre señalado es el técnico André Jardine. El mandamás parece haber perdido el rumbo deportivo de un equipo que en su tiempo lo ha ganado todo. Más allá del complejo presente, el entrenador deja bien en claro que no dará un paso al costado del nido.

¿SE VA? 🤔🦅



André Jardine fue claro y aseguró que no va a renunciar a la dirección técnica del América tras la eliminación en la Champions Cup



📹 Enrique Martínez pic.twitter.com/4acRxLdpKR — MedioTiempo (@mediotiempo) April 15, 2026

No (renunciará), ya respondí esta pregunta, mi respuesta va a ser igual ahora. Siempre imagino dos hipótesis para cerrar un ciclo, la primera es cuando la dirección ya no crea más en nuestro trabajo, el día tanto (Santiago) Baños o el patrón (Emilio Azcárraga) crean que el mejor camino para América es un cambio, tienen total derecho, esta silla pertenece a ellos. André Jardine

Cambiaría de opinión sólo si entiende que el grupo ya no le quiere dentro del equipo.

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-AMERICA-NASHVILLE | CARL DE SOUZA/GettyImages

La segunda hipótesis es si yo siento que el grupo no se conecta más conmigo, o el grupo está con algún problema interno, no es exactamente lo que siento en este momento, pero estas son cosas del futbol, son dinámicas y cambian rápido. André Jardine

Concluyó presentando sus disculpas a la afición, dejando en claro que tienen una deuda con la grada.

No estuvimos a la altura, de ellos (afición), de la directiva, es un día duro, los jugadores en el vestidor están tristes y abatidos, hay que sentir, cuando no se cumple un objetivo, mañana ya con la cabeza más fría, hacer un análisis, en estos momentos asumo la responsabilidad de encontrar los problemas de forma interna y tratarlo. André Jardine