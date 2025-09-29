Las declaraciones de André Jardine luego de llevarse el Clásico capitalino ante Pumas

Las águilas del América vencieron a los Pumas de la UNAM en una nueva edición del Clásico capitalino. Este marcador pone a los del nido de Coapa al borde de la cima de la Liga MX. Una terminado el cotejo, André Jardine destacó la forma en que su equipo firmó una remontada vital para las aspiraciones del club.

🎙️ André Jardine en conferencia de prensa, tras nuestro triunfo contra Pumas en el Clásico Capitalino. pic.twitter.com/Ko82HeVp2G — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025

Una victoria muy importante, por la tabla, los objetivos que tenemos, los puntos que podíamos perder, ya los perdimos, la pelea por arriba será cerrada, los puntos de hoy eran importante, la fuerza de un Clásico, es un rival que compite al 100%, siempre con Pumas es este estilo, me gustaron las formas, el futbol es así, hicimos un buen partido, vamos con un cero abajo, viene el segundo tiempo, ajustamos un par de cosas, mantuvimos el foco, una calma con agresividad, claro, desde ese momento, ya te llenas de confianza, sabe el potencial que tiene, una victoria redonda y completa. André Jardine

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El entrenador destacó el nivel de Alejandro Zendejas, evidente figura del encuentro:

Zendejas es un chico que desde que estoy, lo apoyé en sus peores momentos, la afición lo abucheaba, como pasa con otros ahora, ahí está la importancia del entrenador, el apoyo de la afición, Zende viene muy comprometido, juega para el equipo, brilla como hoy, con protagonismo y golazos, lo he visto con los pies en la tierra, el futbol pertenece a los equipos, es de estos jugadores que nos hacen más fuertes. André Jardine

Por último, Jardine cerró afirmando que a partir de la derrota ante Chivas el equipo ha corregido en todos los detalles del juego.

No podemos negar la importancia de los Clásicos, perder como contra Chivas, hablé antes del partido, se tiene un peso doble, con confianza, quitarla, meter presión o sacarla, vivimos los dos lados, la derrota ante Chivas, fuimos fuertes y puede pasar, queremos ganar todos los clásicos, pero el futbol es así, con más contundencia puedes ganar o perder, ahora fue a favor, la calidad del rival, no es fácil ganarle a Pumas, por la actuación, la contundencia, siento, de verdad, que estamos en un camino, es una prueba concreta de eso. André Jardine

