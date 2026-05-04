Las declaraciones de André Jardine luego del empate en contra de los Pumas

La llave de los cuartos de final de Liga MX entre el América y los Pumas de la UNAM se ha abierto. El duelo de ida ha firmado un empate a tres goles de alto grado de espectacularidad.

Ahora, la serie se definirá en Ciudad Universitaria. Los Pumas de la UNAM parten con la ventaja de la posición en la tabla. Sin embargo, el técnico del América, André Jardine, confía en que su equipo no se hará pequeño en C.U.

¡NO LE TIENE MIEDO A CU! 🗣️



André Jardine declaró que el América irá con personalidad y huev0s a enfrentar a Pumas. pic.twitter.com/oqKB6tZkwo — La Octava Sports (@laoctavasports) May 4, 2026

Resaltar el gran partido, fue un partido de la altura que se espera, partidos decisivos, hay que celebrar cuando se entregan partidos como este, con emoción, siendo fuertes en el partido. André Jardine

El técnico se dijo feliz por la remontada, pero inconforme por el resultado en general.

Felices en el sentido de después de estar 3-1 atrás, fue duro, pocos equipos consiguen recuperarse, dimos una demostración de fuerza, de creer en nosotros, de ir al frente, por poco no dimos la vuelta, siento un partido abierto, los dos tendremos chance, Pumas jugar por el empate, le da ventaja, pero en este nivel, es poco, un gol nos da el pase, vamos por eso hasta que el partido termine. André Jardine

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

No siente temor por la próxima visita a la Ciudad Universitaria.

Es una cancha que conocemos bien, ya ganamos, perdimos, empatamos, somos América, te aseguro que no importa la cancha donde jugamos, representamos al club, al escudo, con toda la energía, con la personalidad, con los huevos, perdón la palabra, estamos a la altura de la institución, vamos confiados a que podemos hacer un gran partido. André Jardine

Concluyó hablando de las lesiones que se presentaron durante el juego.

Borja debe de ser algo de rodilla, colateral medial, tres o cuatro semanas, pierde la Liguilla, lo de Cáceres es complejo, hay fracturas, no sé en donde, dependiendo de la región, se puede jugar con protección, mañana veremos, son dos lesiones importantes, difícilmente los dos podrán jugar la vuelta. André Jardine