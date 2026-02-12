Las declaraciones de André Jardine luego del empate entre América y Olimpia

América empató ante Olimpia en un duelo que dejó sensaciones encontradas en el seno azulcrema. El conjunto de Coapa logró su boleto a la siguiente ronda de la Concacaf, aunque el rendimiento no terminó por convencer del todo a su entrenador, André Jardine, quien fue autocrítico tras el silbatazo final.

El estratega brasileño no ocultó su inconformidad por el marcador, al considerar que el equipo tenía argumentos para imponerse en casa. “Frustrado, era de los objetivos pasar con victoria, creo que hicimos lo que tuvimos al alcance. La frustración es por el club queremos ganar, meter goles, un partido sin gol vamos a salir siempre frustrados, no estamos acostumbrados, la frustración es de todos”.

‘NO SON LAS FORMAS’ 😬🔥🦅#CentralFOX Andre Jardine se mostró frustrado por las formas en las que América logró su pase a Octavos de Final de la Concachampions, tras empatar sin goles ante Olimpia.



Además, confirmó que Alejandro Zendejas sí es duda para el Clásico Nacional… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2026

Pese a ello, Jardine también reconoció que el primer gran objetivo estaba cumplido. Clasificar era la prioridad y América lo consiguió. “Claro que sales, por un lado, con la sensación del objetivo concluido, pero no con las formas, queremos generar más, en momentos determinantes nos equivocamos, esto pasa, en partidos como este si no estás inspirado, el orden defensivo deben de estar, eso nos dio el pase, pero con un margen de evolución muy grande”.

Uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de Alejandro Zendejas, pieza habitual en el esquema ofensivo. El técnico explicó que se trató de una decisión precautoria. “Lo de Zende se probó, no se sentía tan confiado, por cómo estaba en el último partido, no nos conviene aún arriesgar, si no están con la sensación al 100%, veremos si podrá estar el fin de semana contra Chivas”.

Superado el compromiso internacional, el timonel azulcrema dejó claro que el enfoque ya está puesto en el Clásico Nacional. La exigencia no baja y el margen de error es mínimo. “Mañana ya estaremos buscando avanzar en otros temas, hacer al equipo más fuerte contra Chivas, esta consistencia marca el momento nuestro, con un toque de ofensividad y de hacer goles”.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Finalmente, Jardine también habló sobre el arranque sólido de Guadalajara en el torneo local y relativizó su impacto en esta fase temprana del campeonato. “Sabemos que este torneo es cómo se termina, no como empieza, cuántos puntos sumas te acerca a objetivos, pero estamos buscando equilibrio, recuperando jugadores para ver si llegamos a instancias más decisivas”.

América avanza en la Concacaf, aunque con autocrítica. Jardine sabe que el equipo aún tiene margen de crecimiento y que la verdadera prueba llegará pronto, cuando enfrente a su máximo rival en un duelo que puede marcar el rumbo anímico del semestre.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA