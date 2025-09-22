Las declaraciones de André Jardine luego del empate entre Rayados y América

América tuvo una visita compleja al entonces líder de la Liga MX, Rayados de Monterrey este fin de semana. Los de la capital del país fueron de menos a más. Al fin, el marcador firmó un empate a dos goles entre ambos clubes, mismo que el técnico André Jardine entiende pudo ser diferente si hubiesen plantado más resistencias en la primera mitad.

"Salimos con un muy buen sabor de boca, Monterrey tal vez no, pero en nuestra visión es un empate justo”.🔥



"Dago es una lesión de rodilla, no sabemos aún la gravedad, esperamos no sea tan grave".



André Jardine tras el empate y la lesión de Dagoberto.🎙️ pic.twitter.com/HduoeUDkrZ — PressPort (@PressPortmx) September 21, 2025

Para mí un gran partido de dos equipos que han hecho muy buen torneo, estarán en instancias finales; Monterrey cerca de su mejor versión desde que estoy en México. Hay que felicitar el trabajo de Domenec. Cometimos errores en el primer tiempo y cuando cometer errores puntuales contra un equipo de este calibre es fatal. Me gustó la fortaleza mental del equipo, entraron al vestidor tensos y volvimos más equilibrados. Con la certeza de que tenemos nivel para encontrar goles y buscar el empate. André Jardine

FBL-MEX-MONTERREY-AMERICA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Jardine considera que la entrada al campo de Álvaro Fidalgo fue vital para revertir lo que estaba siendo un partido de pesadilla.

Hablar de Fidalgo, bueno, ya lo conocemos mucho. Es un jugador que fuera del liderazgo que tiene y la identificación con el club. Es un referente y te da control, es un organizador del equipo, la pelota no le quema, muy claro, muy lucido y cuando está al 100 marca diferencia. Ojalá consiga recuperarse bien porque tuvo una semana complicada con el dolor en la rodilla. André Jardine

Por último, el técnico cerró su discurso felicitando a Ramón Juárez por marcar el gol del empate. Aún así, Jardine asegura que sigue teniendo una preferencia por Igor Lichnovsky.

Felicitar a Ramón, pero tengo que decirlo, tengo una consideración grande por Igor porque es de jerarquía, recordar su importancia en los dos primeros títulos, incluso, jugando con Ramón. Sus características me dicen que no pueden estar mucho tiempo porque pierden ritmo y deben estar en buena forma siempre para jugar en alto nivel. André Jardine

Más noticias sobre la Liga MX