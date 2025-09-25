Las declaraciones de André Jardine luego del triunfo de América sobre el San Luis

Si bien no fue sencillo, el América firmó otra victoria dentro de la Liga MX. En el que fue el juego 100 de André Jardine al frente de los de la capital del país, las águilas vencieron por 0-1 al Atlético de San Luis. Finalizado el juego, el entrenador destacó el triunfo de su conjunto.

La afición tiene que confiar en nosotros, hicimos este voto de confianza de encontrar los tiempos, manejar el grupo con cuidado, encontrando espacio para todos, la liga mexicana no es encontrar 11 y darles todos los partidos posibles, es ir rotando y dando minutos. André Jardine

Sobre el modelo de rotaciones, Jardine afirma que es lo mejor que el equipo puede hacer con el fin de evitar más lesiones.

Queremos llegar a instancias finales con todos y que todos estén listos porque no sabes que puede pasar con una lesión o una tarjeta. Maximin es un jugador que tenemos que cuidarlo, no hizo la pretemporada completa, no puede jugar todos los partidos, viene de un esfuerzo importante en Monterrey. Fidalgo lo mismo, quieren estar juntos, yo entiendo la ansiedad de la afición, pero que confíen en nosotros, porque este torneo se gana en conjunto con el trabajo de todos. André Jardine

Por último, el técnico se dice conforme por los 4 puntos obtenidos en sus dos visitas.

Fuimos inteligentes utilizamos el equipo que teníamos, que es importante, construido para momentos como este. Creo que salió bien, con la victoria también se valora mucho el punto que hicimos en Monterrey y dando minutos a jugadores importantes. André Jardine

