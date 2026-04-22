Las declaraciones de André Jardine luego del triunfo de América sobre León

El presente del América no es el mejor. Sin embargo, en los últimos encuentros los de la capital del país han recortado terreno dentro de la Liga MX en la carrera por la liguilla.

Los de André Jardine vienen de vencer por 2-3 al León, resultado que casi les coloca en la siguiente ronda. El entrenador afirmó que su equipo no puede generar la misma mínima duda luego de su reciente pasado ganador.

🔥 “HAY QUE VALORAR MUCHO LA VICTORIA”



André Jardine.



“Una plaza muy complicada… sabíamos cuánto nos acercaba a la clasificación. ¿Dudas de que íbamos a llegar? Yo me sorprendo que aun duden de este grupo y de nuestra capacidad". pic.twitter.com/QDVOmC5ycQ — PressPort (@PressPortmx) April 22, 2026

¿Dudabas que íbamos a llegar? Yo me sorprendo que aun duden de este grupo y de nuestra capacidad. Así es el futbol, ahí vamos, qué bueno. Nuestra gente está con nosotros, los jugadores muy enfocados. Será una Liguilla cerrada y pareja, los ocho equipos tienen sus chances y América no será distinto. André Jardine

Salió en defensa de Henry Martín, señalado por presuntos comentarios raciales en contra de Helinho.

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Nosotros somos muy atentos a combatir cualquier tipo de discriminación y aseguro que nuca vendrá de un jugador o integrante del club. Lo de Helinho lo lamento porque sufre por las redes sociales, lo quiero mucho, sus reacciones fueron erradas a partir de la expulsión, fue el principal responsable de la situación, buscaba armar otra expulsión. Que no se hable por favor desde la prensa, que no se pongan palabras en la boca de ningún jugador, hay que tener responsabilidad de no provocar cosas como estas. Debe haber pruebas para hablar cosas de este tipo, sean responsables de sus opiniones. André Jardine

Cerró su discurso afirmando que el vestidor está sano y con ganas de título.

Tenemos un vestidor muy fuerte, no es fácil porque tienes jugadores que no miras solamente por la parte técnica y física, es mucho más por el carácter y cómo se acoplan a un grupo. Tenemos la certeza de que es cuestión de tiempo para que América esté en el nivel más alto que acostumbramos. André Jardine