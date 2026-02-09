Las declaraciones de André Jardine luego del triunfo de América sobre Monterrey

El América dio un golpe de autoridad al vencer a Monterrey en un duelo clave del semestre, un resultado que refuerza la confianza interna y confirma el momento ascendente del equipo. Tras el encuentro, André Jardine compareció satisfecho, destacó el rendimiento colectivo y dejó claro que el proyecto azulcrema sigue en construcción, tanto en la cancha como fuera de ella.

El técnico brasileño se mostró conforme con lo exhibido por sus futbolistas y remarcó la evolución que ha notado jornada a jornada. “Muy buenas sensaciones, lo que imaginábamos”, explicó Jardine, aludiendo al crecimiento paulatino del plantel y a la manera en que el equipo ha recuperado bases futbolísticas pese a iniciar el torneo condicionado por ausencias y ajustes obligados.

¡Atención, Azulcremas! 🦅



André Jardine conoce muy bien a Vinicius Lima y lo quiere como sustituto de Álvaro Fidalgo. 🇧🇷



¿Veremos al brasileño en la Liga MX? 🔜 pic.twitter.com/jUFlDUyLju — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 8, 2026

Jardine profundizó en el análisis del partido y subrayó el dominio mostrado durante amplios lapsos del juego ante un rival de jerarquía. El estratega destacó la personalidad del grupo y el compromiso táctico, asegurando que este tipo de encuentros son los que pueden marcar el rumbo del torneo para los clubes que aspiran a estar al frente.

Uno de los puntos que generó mayor atención fue el estado físico de Alejandro Zendejas, quien salió de cambio durante el encuentro. Jardine fue claro y despejó cualquier duda al respecto: “Nada de lesión, salió cansado”, puntualizó, explicando que la decisión respondió únicamente a la gestión de cargas y no a una molestia física de consideración.

Más allá del resultado inmediato, el técnico azulcrema también se refirió al armado del plantel y al posible arribo de Vinicius Lima, jugador pensado para ocupar el rol que dejará Álvaro Fidalgo. Jardine habló con conocimiento del futbolista y dejó una valoración positiva: “Es un jugador que puede jugar como 8 o como 10, con criterio en el balón”.

El entrenador añadió que Lima encaja en la idea de juego que busca consolidar, por su versatilidad y capacidad para darle ritmo al mediocampo. Jardine explicó que sigue de cerca su carrera desde hace tiempo y considera que, de concretarse la operación, sería una incorporación que aportaría soluciones inmediatas dentro de un esquema flexible.

Sin embargo, el brasileño también dejó claro que el mercado no se cierra con ese movimiento. Al ser cuestionado sobre más refuerzos, fue directo y dejó abierta la puerta a nuevas sorpresas: “Estamos buscando el mejor refuerzo posible, independientemente de la posición”, reconociendo que los próximos días serán determinantes para la directiva.

Con este panorama, América combina resultados, confianza y planeación. El triunfo ante Monterrey refuerza el discurso de Jardine, quien insiste en que el equipo aún tiene margen de crecimiento. Mientras el grupo se mantiene sólido, la directiva sigue atenta al mercado para potenciar un plantel que aspira a competir por todo.

