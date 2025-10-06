Las declaraciones de André Jardine luego del triunfo de América sobre Santos

América ha vencido este fin de semana a Santos, un resultado que les mantiene como segundos de la Liga MX. Pese al triunfo, la forma fue costosa, pues en el camino han perdido hasta 3 piezas por lesión. A pesar de ello, el técnico André Jardine se muestra tranquilo, pues entiende que están en el tiempo ideal para recuperar al plantel.

Sí, las sensaciones son buenas, vamos a llegar muy enteros para la recta final, Henry está cerca, Jona igual, paramos a Fidalgo, trabajaba con dolor, pudo jugar hoy, pero tendría dolor, sacrificamos este partido, para que resolviera este problema, será importante para él, este dolor que lo limita, sensaciones buenas. André Jardine

America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jardine afirma que el plantel en el corto plazo estará completo y en pleno estado de forma.

Lo de Zúñiga puede tardarse, pero estaremos completos, siento que jugadores importantes como Alan, Brian, Chiquito, están subiendo su nivel, el propio Kevin, acercándose a lo que es Kevin, lo de la Selección es una señal de que están creciendo, perdemos algunos entrenamientos con ellos, pero ganamos jugadores con confianza, con nivel, va a ser bueno para todos. André Jardine

El entrenador destacó la relevancia de tener un fondo de armario amplio para rotar en tiempos donde el desgaste es superior.

Creo que hoy queda claro la importancia de tener un elenco, una buena entrada de Alan de inicio, Cáceres tiene un hongo, le complica un poco, siente dolor, nada que preocupe, lo de Maxi fue un golpe en el inicio del partido, Zúñiga es muscular, nos preocupa un poco, te preocupas, pero bien viendo a Aguirre, motivado, atento, Brian entró muy bien, todos, tenemos banca, elenco, para tener los dos objetivos, debemos confiar en todos y andando juntos todos. André Jardine

Por último, concluyó diciendo que la fecha FIFA llega en buen momento para recuperar piezas en el lapso de dos semanas.

Sí, la fecha FIFA, como siempre, son muchos jugadores a Selección, le damos ritmo a los que se quedan, hay muchos que necesitan jugar, vamos a usarlos para esto. André Jardine

