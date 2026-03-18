Las declaraciones de André Jardine previas a la vuelta contra Philadelphia Union

No está siendo un semestre nada sencillo para el América. Siguen en pie de lucha tanto dentro de la Liga MX como en la CONCACAF Liga de Campeones, sin embargo, da la impresión de que el equipo ni por plantilla, ni por nivel de juego, es favorito a ganar ninguna de las dos competiciones.

A pesar de ello, en América la exigencia no puede ser otra que no sea conseguir títulos semestre a semestre. Aunque, a nivel interno en el club saben que no están en condiciones en este momento de ir por el doblete. Incluso el mismo André Jardine afirma que hay una preferencia real por la CONCACAF sobre la Liga MX.

“En este momento, diría que felices”



André Jardine habló sobre la actualidad del equipo y aclara que siempre busca hacer funcionar el equipo aunque a veces no se pueda.



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Voy a conducir los dos torneos. En Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido y en liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga, siempre que un jugador pueda jugar, una rotación, en Concachampions son los 11 mejores para el momento. André Jardine

André añade que en América viven un momento "feliz" y en vías de crecimiento para la etapa importante del semestre, aquella donde se juegan los títulos.

FBL-MEX-AMERICA-MAZATLAN | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

De este momento, diría felices, pero tranquilos. El equipo ya buscando sus formas naturales… nunca dudé en que veríamos una versión que está lejos del top que podemos presentar, una versión que nos acerca a una victoria, estancias finales. André Jardine

André concluyó afirmando que el América no ha encontrado fondo y forma definidos. Adjudica dicho hecho a la necesidad de rotar ante las bajas por lesión y lo apretados del calendario.

Desde que llegué aquí voy buscando trabajar en el elenco. Los jugadores deben de jugar, deben de mostrarme para lo que están, se deben de sumar minutos, esta estrategia de rotaciones se complican un poco… creo que el equipo va ganando forma. André Jardine

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