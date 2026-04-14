Las declaraciones de André Jardine previas al duelo entre América y Nashville

El América de André Jardine ha dejado en claro más de una ocasión que la prioridad del club es la CONCACAF. El cuadro de la capital del país desea firmar su boleto al próximo Mundial de Clubes cuanto antes sea posible.

Ahora mismo, los del nido de Coapa están en la ronda de los cuartos de final donde el rival en turno es Nashville. La ida cerró con un empate sin goles y el boleto se definirá este martes en el campo del Estadio Azteca. André Jardine, técnico del América habló previo a una noche vital para los suyos.

EL MÁS IMPORTANTE DE TODOS 🆚🇺🇸



André Jardine lo dejó claro, el partido contra Nashville es imperdible, tiene una deuda con la afición y esa es la Concachampions.



🗣️ “Queremos darle una importancia a todos los partidos, pero de todos los que hemos jugado, el de mañana es el más… pic.twitter.com/yjLg4dzagM — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 13, 2026

Es curioso, queremos dar una gran importancia a todos los partidos, cada uno tiene la mayor importancia posible, cuando miras el semestre como un todo, miras, es indiscutible que mañana es el partido más importante del semestre hasta ahora. André Jardine

El técnico afirma que el equipo llega con buen estado de ánimo al cotejo.

Muy buena sensación de estar preparados para momentos decisivos, con un nivel de confianza del clásico que nos ayudó, absoluta certeza de ver un América extremadamente competitivo, centrado en el objetivo, colocar a América entre los cuatro mejores. André Jardine

FBL-MEX-AMERICA-CRUZ AZUL | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El entrenador afirmó que la clave del encuentro será ser sólidos en la zona baja. Clave recordar que América no marcó gol en Nashville por lo que el gol de visitante juega en favor de los de la MLS.

Mantener el cero en el arquero creo que es lo primordial, lo importante, lo que te hace comparar con lo que trabajas, buscas mantener, no siempre se puede, pero buscas el cero este torneo, claro que el gol importa, tenemos que poner la mente en ese sentido, la realidad que tenemos en la cabeza, salir con nuestra gente y en nuestra casa es ganar, más allá de mantener el cero, vamos a buscar un partido casi perfecto. André Jardine

Jardine cerró su discurso hablando de la baja de Henry Martín, una vez más fuera por temas de salud.

Henry está ahorita haciendo un examen para ver su pierna, sus músculos, donde tuvo los problemas, estamos corrigiendo día a día, queremos que esté cuanto antes, él está ansioso, es un tema previo. Estamos realmente aguardando que sea rápido, que ya no está, se tardó bastante, es un tema médico, de cuidado, liberarlo cuando médicamente esté en condiciones de jugar un partido de futbol, no hay como medir esfuerzos, para hacerlo al máximo, debe de avanzarlo en protocolos médicos, todos disponibles. André Jardine

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